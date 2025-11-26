Na poziv selektora doleteo sa drugog kraja planete: On je nasledio kapitensku traku od Bogdana Bogdanovića

Košarkaška reprezentacija Srbije odradila je prvi trening uoči kvalifikacionih mečeva za Svetsko prvenstvo 2027. godine.

S obzirom da na utakmicamma protiv Švajcarske i Bosne koje se igraju 27. odnosno 30. novembra, neće biti Bogdan Bogdanović, selektor Dušan Alimpijević je kapitensku traku dodelo Dušanu Ristiću.

- Selektor mi je poverio kapitensku traku. Za mene je to velika čast, istovremeno i odgovornost da pomognem mladim igračima, kojih je mnogo, da se prilagode. Svi imamo odgovornost prema nacionalnom timu i spremni smo da prihvatimo uloge koje su drugačije nego u klubovima – poručio je Dušan Ristić, koji je doleteo iz Japana gde od letos igra za tim Kavasaki Brejv Tanders.

Dušan je rođen pre 29 godina u Novom Sadu, a igra na poziciji centra. Youtube Screenshot

Sa reprezentacijom Srbije do 18 godina osvojio je bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu 2012. godine. Sa seniorskom reprezentacijom Srbije osvojio je srebrnu medalju na Svetskom prvenstvu 2023. godine, koje je igrano u Indoneziji, Japanu i na Filipinima.

Ristić će na poziciji kapitena naslediti Stefana Jovića koji je traku nosio na Evrobasketu u Rigi, posle povrede Bogdana Bogdanovića.





