Duška Jovanić nije završila novinarstvo, stekla diplomu ovog fakulteta, zbog stajlinga poništavala ocene

Duška Jovanić jedna je od najcenjenijih novinarki poslednjii nekoliko decenija. U svojoj bogatoj karijeri Duška može da se pohvali uredničkim pozicijama u najprestižnijim magazinima. Profesionalni put je započela u "Bazaru", da bi devedesetih, prelaskom u tada čuveni politički dvonedeljnik "Duga", postala kritičar društva, sistema i režima – iz ženskog ugla, gde je pisala kolumnu "Žensko pitanje". Hello arhiva

Bila je glavna urednica brojnih magazina ("M magazin", "Gloria", "Playboy", "Fame") i gost-urednik fashionart magazina "Faar" posvećenog Titu kao pop-ikoni. Autorka je dokumentarne serije "Ko vlada svetom", prikazivane na "Trećem kanalu" RTS-a, a bila je i učesnik i konsultant mnogih dokumentarnih emisija o kulturi i pop-kulturi bivše Jugoslavije.

Pored novinarskog poziva bavi se i literarnim radom, a objavila je knjige: "Ženski viteški roman" (politički triler sa stvarnim likovima i događajima), "Gola elita" (erotsko-socijalni vodič kroz tranzicionu Srbiju). Zahvaljujući stipendiji italijanske vlade, master studije novinarstva pohađala je u Urbinu (Italija), a za vreme studijskog boravka u Njujorku i Vašingtonu bila je na praksi u kultnom svetskom magazinu "Vanity Fair".

Gostovala je sada u emisiji "Intermeco" kod Danijele Buzurović, gde je kao i uvek u svom stilu potpuno iskreno govorila o svim temama, životnim, profesionalnim, ljubavnim. U jednom momentu tokom razgovora dotakle su se Duškinog školovanja, odnosno studija. Malo ko zna podatak da je ona diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a još manje da je dobila nižu ocenu zbog stajlinga:

- Do tada sam se držala teget suknje, kondukterski stajling, neki džemperić, olovka, vezana kosa, sve normalno, naočare nikada nisam volela da nosim, čak ni sada kada ne vidim ništa ih ne nosim, ali nema veze. Ispit je bio odbrana, to danas ne postoji, i ja znam da će me sačekati neko rigidno vojno lice koje je tu jako važan, ali naučim sve, kao i uvek. Međutim, modu sam oduvek volela, i to mi je jako bilo važno, to je najdublja ljubavna veza u mom životu. Sašila mi je majka, sećam se, cvetnu suknju ali onako nacigovanu, ogromnu, neki oversize džemper, sokne i sandale što se sad ponovo nosi. Otišla sam kod frizera jer se pojavio minival, bila sam veća od Bebeka bukvalno i tako sam došla na ispit iz odbrane. Čovek me je pogledao, iako sam ja to prilično sve znala, dao mi je sedmicu, koju sam ja naravno poništila - ispričala je Duška Jovanić kroz osmeh. Hello arhiva





