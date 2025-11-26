Umesto Olivere Kovačević, na mestu glavnog urednika takmičenja Pesma za Evroviziju biće ON

Glavni urednik takmičenja Pesma za Evroviziju biće on
Krajem jula ove godine osvanula je vest da je Olivera Kovačević smenjena sa mesta urednice specijalnih programa na Radio-televiziji Srbije. Osim što je smenjena sa funkcije urednice specijalnih programa, Kovačević nije više ni na čelu projekta „Pesma za Evroviziju“.
Ova odluka usledila je nakon što je član upravnog odbora RTS-a, Predrag Azdejković, u martu ove godine podneo prijavu Evropskoj radiodifuznoj uniji (EBU) protiv Olivere Kovačević. Azdejković je za pomenuti medij potvrdio da je Kovačevićeva sada zvanično smenjena.
- Podneo sam prijavu zato što su tokom izvođenja nastupa na „Pesmi za Evroviziju“ učesnici slali političke poruke. To je bilo kršenje pravila EBU, koja strogo zabranjuju politički sadržaj tokom nastupa. Takve poruke su narušile ravnopravne uslove takmičenja. Zatražio sam od EBU da reaguje i da izda formalno upozorenje RTS-u – izjavio je Azdejković.
On je dodao da je epilog svega bio to što je Olivera Kovačević smenjena i njeno isključivanje iz budućeg projekta „Pesma za Evroviziju“, što znači da naredne godine ona neće imati ulogu u ovom takmičenju.
- Smatram da je ova odluka veoma važna i pozitivna jer nema mesta za političku pristrasnost i zloupotrebu u programima RTS-a, naročito ne u zabavnim sadržajima. Političke poruke neka ostanu na mestima gde su odabrani, ali na RTS-u više neće biti tolerisani – zaključio je Azdejković.
Tim povodom, čuvena novinarka i voditeljka se nije oglašavala a sada smo saznali ko je došao na njeno mesto, makar kada je reč o glavnom uredniku takmičenja Pesma za Evroviziju. Uroš Marković je novi urednik festivala "Pesma za Evroviziju" i od ove godine on će se naći na čelnom mestu PZE 2026. On je muž naše poznate pevačice Mari Mari.
On je godinama unazad bio muzički urednik takmičenja "Pesma za Evroviziju", a od ovde godine će se naći na čelnom mestu, kao supervizor PZE 2026.
(Blic)
