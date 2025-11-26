Tijana Milošević o legendarnom ocu: Boki je bio jako strog, imali smo vojničku disciplinu

Tijana Milošević izgradila je svetsku karijeru

Pokojni klarinetista Božidar Boki Milošević ostavio je za sobom bogatu, decenijama dugu karijeru tokom koje je bio profesor, član Beogradske filharmonije i šef orkestra Radio-televizije Beograd. Iako je rođen u Prokuplju, gotovo ceo život proveo je na Dorćolu, u stanu u ulici Tadeuša Košćuška, gde je odgajio četvoro dece - tri ćerke i sina.

Njegova najstarija naslednica Gordana, koju je dobio u prvom braku, nije krenula očevim muzičkim putem, već je diplomirala pravo i danas se uspešno bavi advokaturom. Početak karijere provela je u američkoj ambasadi u Beogradu, a onda dobila premeštaj za Budimpeštu. Kako se u diplomatiji dobro pokazala, brzo je napredovala i dobila priliku da karijeru nastavi u Americi.

Odlučila je da tu ponudu prihvati, a veliku podršku joj je dao suprug Radovan Jovićević, nekadašnji gitarista grupe „Zana“. On je godinama bio u muzičkim vodama, a inače je i kum Žike Živanovića iz „Zane“. Za razliku od nje, Bokijeve druge dve ćerke izabrale su muziku kao svoj životni poziv.

Za mlađu naslednicu Kseniju javnost dobro zna. Udata je za producenta i kompozitora Sašu Miloševića Mareta, živi na donjem Dorćolu, odgaja sina i radi kao zamenik koncertmajstora u Beogradskoj filharmoniji.

Međutim, o Tijaninom životu poslednjih godina malo se zna, i mnogi su se pitali gde je i šta radi starija ćerka Bokija Miloševića - talentovana violinistkinja koja je 2006. godine, zajedno sa Željkom Joksimovićem, donela Srbiji visoko drugo mesto na Eurosongu.

Nakon prerane očeve smrti, koju je teško podnela,Tijana Milošević odlučila je da vodi mirniji i povučeniji život. Danas je posvećena porodici - majka je dvojice sinova, Arena i Aljoše, i više od dve decenije u srećnom je braku sa Zoranom Kikijem-Cauševićem.

Poznata kao neko ko ne voli preterano javno eksponiranje, prava je retkost da nekome da izjavu, još više intervju pa nas je sve mnogo obradovalo kada smo je pre nekoliko dana videli kao gošću jednog podkasta gde je govorila kako o profesionalnim uspesima, tako i o privatnom životu. U jednom momentu prisetila se detinjstva i odnosa sa ocem:

- Mi smo hteli da idemo da se igramo, međutim on kaže "Ne možeš da se igraš moraš da vežbaš." Mislim, to je prosto tako, sad ja se sećam bilo je par puta, stojim na prozoru i gledam drugarice kako se igraju, a ja sedim i gulim i plačem, ali gulim. Naš otac je ovako bio vrlo strog, jako strog, niko to ne bi rekao za njega. On je u stvari u kući bio jako strog, mi smo bukvalno imali vojničku disciplinu, čak nas je i budio klarinetom ujutru u pola 8 - rekla je Tijana Milošević.

O njenom životu koji se ne tiče karijere, niti uspešnog oca, znamo tek ono najosnovnije, ono što je ona želela davnih dana da podeli sa medijima i javnošću:

- Zoran i ja prvo smo se prepoznali kao prijatelji i neko vreme smatrala sam ga svojim drugarom. Lako puštam ljude u prijateljsku zonu i onda čekam da se stvari u tom odnosu iskristališu. Upoznali smo se u Atini 2004. godine.

- Video me je još u avionu kojim smo putovali na Olimpijadu u Grčkoj. Posle tri dana, što je pomalo neverovatno, ugledali smo se na istom mestu i tada mi se javio. Kasnije mi je priznao da se još tada, u avionu, zaljubio u mene - rekla je jednom prilikom violinistkinja, koja poput svoje sestre radi u Beogradskoj filharmoniji, a ponosno ističe da joj nije posao na prvom mestu već sreća njenih naslednika.

Posebno je zanimljiv njen odnos sa Zoranovom bivšom suprugom, Grkinjom Penelope, sa kojom on ima sina Nikolu. Tijana se s njom od početka braka sprijateljila i čak predložila da Penelope bude kuma jednom od njenih sinova, što Zoran nije dozvolio iz razumljivih razloga.

Uprkos tome, Aren i Aljoša sa polubratom Nikolom gaje blisku vezu i gotovo svako leto odlaze u Grčku, gde ih Penelope dočekuje kao svoju decu. Iako danas živi mirno i ispunjeno, Tijana ne krije da joj je jedina velika želja bila da njen otac doživi i podeli tu sreću sa njom i njenom porodicom.





