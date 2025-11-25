Seka Sablić ima 83 godine i upravo je završila snimanje novog filma

Seka Sablić mnogima je omiljena glumica, a nezvanično prati je i titula “kraljice komedije”. Ivan Buvinić

Karijeru je započela pre više od pedeet godina, a veću naklonost filmske kritike i publike dobila je kao Kristina u filmu “Maratonci trče počasni krug”. Uloge koje je od tada do danas ostvarila teško je pobrojati, baš kao i nagrade koje je osvojila.

Iako nerado govori o porodičnom životu, nikada nije krila koliko je ponosna na svog jedinca Stefana, koji je pozorišni reditelj. Takođe, jasno je da joj je uloga bake najdraža, pa uživa u vremenu koje provede sa unucima Leonom i Dinom.

Iako je u junu proslavila 83. rođendan, a u penziju otišla još pre nekoliko godina, Seka Sablić i dalje vredno radi. Novu ulogu ostvarila je u filmu “Svadba”, čija premijera se očekuje početkom 2026. godine. Ivan Buvinić

Glavna linija priče prati dve dobrostojeće porodice – jednu iz Zagreba, drugu iz Beograda, čiji se sin i ćerka zavole daleko od svojih rodnih gradova. Ipak, neplanirana trudnoća ubrzava upoznavanje njihovih roditelja, a svadba koja morad da se održi u strogoj tajnosti plete dinamičnu sagu punu homora, topline, ali i napetosti. Ivan Buvinić

Osim Seke Sablić, u filmu “Svadba” glume i Dragan Bjelogrlić, Rene Bitorajac, Vesna Trivalić, Anđelka Stević Žugić, Marko Grabež i drugi.





