Novac nema veze sa tim: Ovo je jedini uslov da Emir Hadžihafizbegović prihvati ulogu, tako je od maja meseca

Unuk Emira Hadžihafizbegovića centar je njegovog sveta

Bosanskohercegovački glumac Emir Hadžihafizbegović jedan je od najpoznatijih i najpopularnijih glumaca regiona. Od čuvene “Audicije” do danas ostvario je brojne uloge, a publika u Srbiji najviše ga vezuje za filmove “Karaula” i “Smrt čoveka na Balkanu”, kao i humorističku seriju “Lud, zbunjen, normalan”. Youtube Screenshot/HRT 1

Emirova karijera traje duže od 40 godina, a kako njegovo prezime mnogi teško izgovaraju, dovoljno je reći i samo njegovo ime.

Glumu je upisao sasvim slučajno. Naime, kada je 1981. godine došao iz vojske, koju je služio u Puli, krenuo je da upiše novinarstvo, ali je zakasnio na prijemni. Preko puta je bila sarajevska Akademija scenskih umetnosti gde je ušao u želji da ne izgubi godinu.

Od 260 kandidata imao je najbolji rezultat i tako je završio u klasi koju je te godine primao Emir Kusturica.

I pored svih uspeha koje je postigao, Emir Hadžihafizbegović smatra da je porodica nešto najvrednije. Vreme najradije provodi u društvu supruge Aide, ćerke Amre i sina Edina.

- Amra je filmski producent, Edin je mladi diplomata zaposlen u Ministarstvu spoljnih poslova Bosne i Hercegovine, a moja Aida je psiholog. Ja sam joj “najbolji pacijent” - našalio se glumac u intervjuu koji je dao za hrvatsko izdanje magazina “Gloria”. Youtube Screenshot/HRT 1

Poslednjih meseci najviše se veseli unuku Idrizu.

- Tog se dana, 25. maja, jedan život ugasio – na bolji svet otišao je moj otac Mustafa, a samo nekoliko sati kasnije Amra je rodila sina. I to je primer Božje svetlosti, priča o prolaznosti ljudskog života i rađanja novog

Unuk je promenio i njegov odnos prema poslu.

- Sve poslove sada dogovaram uz uslov da sam u Sarajevu svake dve nedelje, da “izgnjavim” Idriza i da se igramo. Verujte mi – ništa više ne trebam. Ta vrsta interakcije koju imam s njim nešto je neopisivo. Oni koji imaju unučiće znaju o čemu pričam – poručio je Emir.





