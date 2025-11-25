Melanija Tramp dočekala jelku ispred Bele kuće, sve je spremno za novogodišnje i božićne praznike

Melanija Tramp dočekala je zvaničnu božićnu jelku Bele kuće za 2025. godinu dan pre nego što je učestvovala u još jednoj prazničnoj tradiciji sa svojim suprugom, predsednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trampom. Obrisi novogodišnjih i božićnih praznika primećuju se i u njihovom domu.

Prva dama dočekala je ovogodišnju božićnu jelku u Beloj kući u ponedeljak, 24. novembra. Predsednikova supruga izgledala je svečano u elegantnom belom Dior kaputu, ukrašenom crvenim kožnim rukavicama i tartan cipelama sa potpeticama od Manola Blanika. Photo by Heather Diehl/Getty Images

Melanija je izašla iz Bele kuće dok je vojni orkestar svirao praznične melodije. Božićna jelka je stigla na zelenim kolima koje su vukli konji po imenu Logan i Ben, a kojima su upravljala trojica muškaraca u smokinzima i cilindrima.

- To je prelepo drvo - primetila je prva dama.

Božićna jelka Bele kuće za 2025. godinu je od Reksa i Džesike Korson, vlasnika Korsonovih farmi drveća u Mičigenu. Prošlog jula, Korsonove farme drveća su pobedile na Nacionalnom takmičenju za drveće NCTA. Pobednici nacionalnog takmičenja za drveće Nacionalnog udruženja božićnih drveća obezbeđuju zvaničnu božićnu jelku Bele kuće svake godine od 1966. godine.Drvo za 2025. godinu je u septembru sa Korsonove farme drveća odabrao upravnik Bele kuće Dejl Hejni.

Iako je božićna jelka tek stigla, prva dama se priprema za prazničnu sezonu još od leta. Kancelarija prve dame je u avgustu otkrila da je planiranje Božića u toku u Beloj kući, a u oktobru je na društvenim mrežama objavljen video gospođe Tramp sa zlatnim ukrasom uz natpis: „Božićni sastanak u Beloj kući“.



Ova praznična sezona označava prvi povratak Trampovih u Belu kuću otkako se predsednik Donald Tramp vratio na dužnost. Nakon rušenja Istočnog krila u oktobru, zvaničnik Bele kuće je za HELLO! rekao da će se tradicija nastaviti .

- Prva dama i njeno osoblje raduju se prazničnoj sezoni i nastavku mnogih divnih tradicija Bele kuće - počevši od Noći veštica u Beloj kući - rekao je tada portparol kancelarije prve dame za HELLO!. Photo by Heather Diehl/Getty Images

Nakon što je prošlog meseca proslavila Noć veštica u Beloj kući i dočekala božićnu jelku u ponedeljak, prva dama će, zajedno sa 45. i 47. predsednikom Sjedinjenih Država, sledećeg puta obeležiti još jednu prazničnu tradiciju uoči Dana zahvalnosti. 25. novembra, predsednik Donald Tramp i gospođa Tramp učestvovaće na ceremoniji pomilovanja ćurki u Beloj kući u Ružičnjaku.

Nedelju dana kasnije, 2. decembra, Bela kuća će ponovo otvoriti svoja vrata za javne ture sa ažuriranom rutom koja će uključivati božićne ukrase. Kancelarija prve dame je ranije otkrila:

- U čast praznika, sve decembarske ture će uključivati božićne ukrase Bele kuće na državnom spratu. Dekoracije u svakoj sobi biće pažljivo dizajnirane i kurirane pod vođstvom prve dame Melanije Tramp. Posetioci će imati priliku da uživaju u voljenoj godišnjoj tradiciji koja Belu kuću pretvara u svečani odraz duha, topline, vere i nade praznične sezone.





