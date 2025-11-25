Olga Danilović zasenila na crvenom tepihu, najveća podrška partneru koji je uradio što niko nikada nije u fudbalu

Jan Oblak dobio prestižno priznanje

Olga Danilović nedavno je završila tenisku sezonu i odmah krenula put španske prestonice gde već nekoliko godina živi sa izabranikom Janom Oblakom. Sinoć je bilo posebno važno veče za sportski par. Naime, reprezentativac Slovenije je na gala večeri lista „Marka“ šesti put dobio priznanje Zamora namenjeno čuvaru mreže, koji prima najmanje golova u proseku u španskom šampionatu. Instagram

Niko nikada pre njega nije uspeo toliko puta da stigne do prestižnog priznanja. Društvo na dodeli nagrada pravila mu je izabranica njegovog srca, srpska teniserka.

Na Gran gali, kako se naziva ovaj događaj, prisustvovala su velika imena španskog sporta poput Rafaela Nadala, osvajača 22 grend slem pehara, legendarnog vozača Moto GP Marka Markeza, ali i Ikera Kasiljasa, Santi Kazorle i mnogih drugi poznatih sportistista.

Ipak, taj meč je brzo arhiviran, a onda je došlo na vreme čuveno gala veče španske „Marke“ kada se dodeljuju pojedinačne nagrade. „Marka“ od 1988. godine dodeljuje Zamora trofej golmanu koji prosečno prima najmanje golova po meču, a Oblak je taj pehar dobio čak šesti put u karijeri. Niko nikada nije uspeo da ga osvoji toliko puta.

On je na crvenom tepihu prošetao as Olgom Danilović koja se odlučila za elegantnu crnu haljinu i pokazala zbog čega je smatraju jednom od najlepših teniserki planete.

