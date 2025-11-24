On je novi miljenik devojaka: Gledamo ga u seriji “Tvrđava”, rodom je iz Podgorice, ima 24 godine i jako je šarmantan

Serija “Tvrđava”, koja se vikendom prikazuje na RTS-u, od prve epizode okupila je veliki broj gledalaca, ali i pobrala odlične komentare. Glavne uloge igraju dobro poznata imena kao što su Jovo Maksić. Slaviša Čurović i drugi, a šansu su dobili i mladi glumci. Aleksandar Letić

Među njima se izdvojio Ognjen Mićović, čiji lik Luka Baša ima važnu ulogu u priči.

Ognjen je rođen pre 24 godine u Podgorici. Glumu je upisao u Novom Sadu, u klasi profesora Borisa Isakovića.

Ognjena smo do sada gledali u serijama “Sinđelići”, “Komšije”,“Senke nad Balkanom”, gde je imao epizodne uloge. U filmu “Čuvari formule: Lančana reakcija”, Dragan Bjelogrlić mu je poverio ulogu Živote Vranića, diplomca fizike na PMF-u, koji je stradao u nuklearnoj nesreći u Institutu u Vinči.

- Života je najvedriji i najoptimističniji lik u tom filmu. Te osobine veoma su slične meni jer sam i ja uvek pozitivan i često razveseljavam kolege," rekao je u jednom intervjuu mladi glumac, koji je zbog te uloge smršao čak 10 kilograma.

Serija "Tvrđava" donela mu je nove profesionalne pohvale, ali i novi vid popularnosti. Ukoliko je suditi po komentarima koji se mogu pročitati na društvenim mrežama, Ognjen Mićović novi je miljenik devojaka, koje imaju samo reči hvale za njegov talenat, izgled i šarm.






