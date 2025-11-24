Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
© 2001-2025, hellomagazine.com
Četiri generacije zajedno: Majka Mire Bobić Mojsilović proslavila 90. rođendan

Četiri generacije zajedno: Majka Mire Bobić Mojsilović proslavila 90. rođendan

Autor: | 24/11/2025

0

Majka Mirjane Bobić Mojsilović, Vera, proslavila je 90. rođendan.

Instagram/Mirjana Bobic Mojsilovic Instagram mirjanabobic

 

Tim povodom okupili su se oni koji je najviše vole, pa je nastala fotografija na kojoj je četiri generacije porodice.

Pročitajte Praunuka Šabana Šaulića proslavlja prvi rođendan, slavlje u Bangkoku, Maša je prava princeza FOTO

Autorka mnogih rado čitanih romana, u opisu fotografije je poručila: 

- Sva mamina deca. Ćerke, unuke, praunuka i naša Tanja Babić. Danas smo proslavili mamin 90. rođendan. Da još dugo slavimo. 

Instagram/Mirjana Bobic Mojsilovic Instagram mirjanabobic

 

Malo je poznato da osim sestre bliznakinje Zorice Tomić, Mirjana Bobić Mojsilović ima još jednu sestru, Gordanu. Ona je najstarija od njih tri i najmanje se pojavljuje u javnosti.

Majka poznate književnice i slikarke iako u poznim godinama može se pohvaliti dobrim zdravljem i vitalnošću, a Mirini pratioci na Instagramu, uz mnogo lepih rođendanskih želja upućenih njenoj majci, poručili su da je od nje nasledila samo ono najbolje.

Komentari (0)

Loading
svi komentari ostavi komentar +
Eva Čubrović Instagram/Mirjana Bobic Mojsilovic Instagram mirjanabobic
Tagovi: mirjana bobić mojsilović majka mirjane bobić mojsilović 90. rođendan majke mirjane bobić mojsilović rođendan

Pročitajte još

Najnovije vesti