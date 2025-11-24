Četiri generacije zajedno: Majka Mire Bobić Mojsilović proslavila 90. rođendan

Majka Mirjane Bobić Mojsilović, Vera, proslavila je 90. rođendan. Instagram/Mirjana Bobic Mojsilovic Instagram mirjanabobic

Tim povodom okupili su se oni koji je najviše vole, pa je nastala fotografija na kojoj je četiri generacije porodice.

Autorka mnogih rado čitanih romana, u opisu fotografije je poručila:

- Sva mamina deca. Ćerke, unuke, praunuka i naša Tanja Babić. Danas smo proslavili mamin 90. rođendan. Da još dugo slavimo. Instagram/Mirjana Bobic Mojsilovic Instagram mirjanabobic

Malo je poznato da osim sestre bliznakinje Zorice Tomić, Mirjana Bobić Mojsilović ima još jednu sestru, Gordanu. Ona je najstarija od njih tri i najmanje se pojavljuje u javnosti.

Majka poznate književnice i slikarke iako u poznim godinama može se pohvaliti dobrim zdravljem i vitalnošću, a Mirini pratioci na Instagramu, uz mnogo lepih rođendanskih želja upućenih njenoj majci, poručili su da je od nje nasledila samo ono najbolje.





