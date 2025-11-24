Četiri generacije zajedno: Majka Mire Bobić Mojsilović proslavila 90. rođendan

Majka Mirjane Bobić Mojsilović, Vera, proslavila je 90. rođendan.
Tim povodom okupili su se oni koji je najviše vole, pa je nastala fotografija na kojoj je četiri generacije porodice.
Pročitajte Praunuka Šabana Šaulića proslavlja prvi rođendan, slavlje u Bangkoku, Maša je prava princeza FOTO
Autorka mnogih rado čitanih romana, u opisu fotografije je poručila:
- Sva mamina deca. Ćerke, unuke, praunuka i naša Tanja Babić. Danas smo proslavili mamin 90. rođendan. Da još dugo slavimo.
Malo je poznato da osim sestre bliznakinje Zorice Tomić, Mirjana Bobić Mojsilović ima još jednu sestru, Gordanu. Ona je najstarija od njih tri i najmanje se pojavljuje u javnosti.
Majka poznate književnice i slikarke iako u poznim godinama može se pohvaliti dobrim zdravljem i vitalnošću, a Mirini pratioci na Instagramu, uz mnogo lepih rođendanskih želja upućenih njenoj majci, poručili su da je od nje nasledila samo ono najbolje.
