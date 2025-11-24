Novak Đoković uživa na destinaciji za koju je malo ko u Srbiji čuo, od Beograda je udaljena 8. 400 kilometara

Novak Đoković osvojio je Hellenic Championship i tako, na spektakularan način, završio sezonu.
Naš najbolji teniser, koji poslednjih meseci sa porodicom živi u Atini, početak odmora proveo je u rodnom gradu.
Prvo je viđen na košarkaškoj utakmici između Crvene zvezde i Monaka, a zatim je snimljen u provodu sa društvom u kojem je bila i Ana Ivanović.
Ovih dana, porodica Đoković proslavila je krsnu slavu, Aranđelovdan. Novak je svim vernicima čestitao praznik putem Instagrama, objavivši ikonu sveca koji se slavi u njegovom domu.
Novak Đoković se danas na Instagramu pohvalio slikom sa odmora. Ovog puta izabrao je “ „Amanyara Resort“, koji se nalazi na ostrvima Terks i Kejkos, za koje malo ko u Srbiji zna gde se nalaze.
Poznavaoci geografije i ljubitelji egzotike znaju da je reč o ostrvima koja predstavljaju produžetak bahamskog lanca. Nalaze se na jugu u Atlanskom okeanu i pod upravom su Ujedinjenog kraljevstva. Vazdušnom linijom ostrva Terks i Kejoks od Beograda su udaljena čak 8. 400 kilometara.
