Praunuka Šabana Šaulića proslavlja prvi rođendan, slavlje u Bangkoku, Maša je prava princeza FOTO

Praunuka Šabana Šaulića proslavlja prvi rođendan

2025. godina za porodicu Šaulić bila je plodonosna i uspešna na svim poljima, pa su tako samo nastavili lepi niz koji su započeli prethodne godine koja je sigurno bila jedna od najlepših, ako ne i najlepša. Baš o tome je i Ilda govorila za medije poslednjih dana 2024. godine. Instagram

– Za mene je bila lepa i uspešna. Nisam mogla imati lepši kraj godine. U poslovnom smislu bila je jako uspešna, ali sam neko kome su sve privatne stvari prioritet. Luka je dobio devojčicu, Mihajlo sina, i po tome ću pamtiti 2024. godinu.

24. novembra prethodne godine rođena je i mlađa praunuka Šabana Šaulića, ćerka Luke i Aleksandre Adžić Maša koja danas uz pomoć starije sestre Lane duva prvu svećicu sa rođendanske torte. Unuk legendarnog pevača već neko vreme živi na Tajlandu, gde je dobio fudbalski angažman.

Tamo su svili porodičnu oazu mira, gde danas slave jedan od najvažnijih dana u životu, a slavljenica i sestra su veoma slično stilizovane, pozirale mami ispred foto-aparata. Aleksandra se potrudila da bajkovito dekoriše stan, pa tako preovladava bejbi roze boja, mnogo cvetova i balona u sličnim tonovima.

- Srećan 1. rođendan, živote naš nasmejani mekani! Danas slavimo godinu dana otkako si došla na svet, godinu dana otkako je naš dom postao puniji, topliji, veseliji i nežniji - jer ti si ona iskra koja je sve pretvorila u čaroliju. Ti si razlog našeg osmeha, truda, volje, ushićenja. Ti si razlog zbog kog Lana sa ponosom nosi ulogu starije sestre. Ti si razlog zbog kog je mama saznala da može da se voli duplo najviše na svetu. Ti si razlog tatinog hrabijeg i snažnijeg koraka. Ti si naše zajedničko “volimo te” koje se nikada neće potrošiti. Neka ti je svaki korak lagan, svaki dan pun igre i smeha, a svaki san obojen najlepšim željama. Mi ćemo uvek biti tvoja sigurnost, tvoja podrška i tvoj dom. Volimo te zauvek - napisala je ponosna mama u opisu niza fotografija koje je objavila na svom Instagram nalogu.

Instagram

Praunuka Šabana Šaulića koja danas slavi divan dan, kao i njena starija sestra Lana krstile su se ovog maja u Hramu Svetog Save, a po želji njihovog tate kum im je bio njegov saigrač i veliki prijatelj Vujadin Savić.

