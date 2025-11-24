Željko Vasić ispisao sina iz muzičke škole: Neću da se bruka!

Željko Vasić karijeru gradi samo na besprekornom glasu, kvalitetnim pesmama i koncertima koji se uvek dugo dugo prepričavaju jer napravi žurku za pamćenje. Iako je jedan od najcenjenijih pop pevača na domaćoj sceni, on nikada nije insistirao da njegova deca krenu njegovim putem, naprotiv, uvek je bio iskren sa svojom decom. HELLO! arhiva

Ipak, kada je pre više od pet godina njegov sin Andrej pohađao nižu muzičku školu i četiri godine učio gitaru, Vasić je shvatio da put umetnosti nije za svakoga.

- On je talentovan i išao je u muzičku školu, završio četiri godine gitare. Ali kad sam prvi put seo pored njega da čujem kako svira, shvatio sam da nema pojma - ispričao je Željko uz osmeh, priznajući da ga je taj trenutak ostavio bez teksta. Nakon tog preslušavanja, pevač je sinu vrlo direktno rekao da je najbolje da se ispiše.

- Zamolio sam ga da se ne bruka i da se ispiše - iskreno kaže Željko.

Međutim, nedugo zatim usledio je poziv njegovog prijatelja, koji je Andreju držao časove gitare. Molio ga je da dečaku pruži još jednu šansu i da ga ne ispisuje iz škole. Ali Vasić je, kao otac i muzičar, bio odlučan.

- Rekao sam da ne dolazi u obzir da posle četiri godine ne zna note, ne zna notne vrednosti. To nema smisla - bio je jasan pevač.

Željko je tada sinu otvoreno poručio da muzika možda nije njegov put i da postoje brojne druge mogućnosti u životu.

- Rekao sam mu da ima i drugih, verovatno boljih i lepših zanimanja - izjavio je Vasić svojevremeno.





