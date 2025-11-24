Zaza iz "Srećnih ljudi" i Peđa Damnjanović za HELLO!: Sasvim slučajno smo se upoznali, a sada manje od dve godine kasnije evo nas...

Predstava “Ko je ovde za brak” premijerno će biti izvedena 26. novembra u Obrenovačkom pozorištu, a 4. decembra moći će da je vide i Beograđani u pozorištu Slavija. Uloge igraju Peđa Damnjanović i Katarina Vićentijević. Glumica koju dugo nismo videli na malim ekranima proslavila se u serijama Siniše Pavića, a scene u kojima je sa Danilom Lazovićem odavno su postale viralne na društvenim mrežama. Miša Obradović

Da li je počelo “odbrojavanje”?

Peđa: Svi moji saradnici znaju da na premijere ne zovem goste zbog povećane treme. Ipak, ovaj put je drugačije jer se spontano prijavila cela moja porodica. Tu imam dva umetnika: sestru koja je nastavnica baleta u školi “Lujo Davičo”, ali je i pozorišni reditelj, i ćerku Tinju koja je ove godine upisala glumu. Jasno vam je da ću biti “oduzet” od treme. (smeh)

O kakvoj predstavi je reč? Šta publika može da očekuje?

Katarina: Ovo je predstava o probi jedne predstave. Radimo Čehovljeve jednočinke “Medved” i “Prosidba”, objedinjene u jednu priču. Dodatak je situacija da se sve dešava na probi zbog “uskakanja” glumca, tako da smo Čehovljevim likovima dodali još dva. Ovo je komedija koju donose situacije, kao i karakterni likovi, ali sama po sebi ima mnogo više slojeva. Prateći paralelno teatarske radnje iz različitih vekova, publika može dobiti i odgovore na pitanja: da li se oprečni karakteri ipak mogu razumeti, da li baš sve možemo predvideti, gde nas to iznenada može sačekati ljubav. Naravno, bezvremeno pero divnog Čehova ovde je na prvom mestu.

Većina vaših kolega bira da prvo izvođenje bude u Beogradu, odakle idu na gostovanja u unutrašnjost. Šta je vas motivisalo da Obrenovac bude polazna tačka?

Peđa: Motivisalo nas je najmlađe pozorište u Srbiji, ujedno i moje matično, a to je Obrenovačko pozorište. Predstavu smo spremali na toj sceni i imaćemo čast da je prvo tamo odigramo 26. novembra. Zatim sledi premijera u Beogradu, u pozorištu Slavija 4. decembra.

Ovo vam nije prva saradnja, zar ne?

Katarina: Nije, Peđa i ja igramo u predstavi “Do guše u pelenama”. Samo tamo tumačimo likove brata i sestre. Znači, jedna sasvim drugačija relacija.

Peđa: Sasvim slučajno smo se upoznali, ali smo brzo shvatili da želimo da nastavimo saradnju i još brže artikulisali ideju kakva bi to saradnja bila. Manje od dve godine kasnije evo nas u Čehovljevoj komediji što govori da smatramo da je pravo vreme da se vratimo pravim vrednostima i kvalitetnim svevremenskim tekstovima najvećih pisaca na svetu. Miša Obradović

Katarina, dugo vas nismo videli na malim ekranima. Sticaj okolnosti ili vaša odluka?

Katarina: Uglavnom je to kombinacija jednog i drugog.

Ogromnu popularnost donela vam je serija “Srećni ljudi”. Da li vas ljudi i danas vezuju za čuvenu Zazu?

Katarina: Onima koji me poznaju oduvek i zauvek sam Katarina, Kaća, Kaja. Ljudima koji me sreću prvi put budem Zaza, ili Duda, ili Ana. U vreme prvog prikazivanja serije popularnost je bila ogromna. Meni to nije preterano prijalo, jer sam glumu uvek doživljavala kao poziv. Mada, nužne su i neke stvari koje takva vrsta poziva nosi. Ono za čim imam žal je upravo to što mali broj ljudi koji me tek upozna zna da od Zaze do sada ima lep broj pozorišnih uloga, bogata pedagoška karijera, neki dobri projekti, kao i dramaturški rad koji nosi i neke nagrade.

Peđa, jedno pitanje u skladu sa nazivom predstave, jeste li očekivali da će vaš razvod privući toliku medijsku pažnju?

Peđa: Nisam. Prvo što sam pomislio bilo je koga tačno i zbog čega interesuje nečiji brak, još manje razvod. Onda sam malo razmislio i postalo mi je kristalno jasno da nas takve teme interesuju jer su nezaobilazan deo odnosa dvoje ljudi. Koliko god se trudili da budemo učtivi i da skrenemo pogled sa toga što ko radi, činjenica je da svi prolazimo kroz sličnu problematiku u odnosima sa svojim partnerima, u vezi ili braku. Stoga nema dileme zašto ta tema zanima i inspiriše kako pisce i glumce, tako i publiku koja u velikom broju dolazi da gleda komade u kojima se govori o muško-ženskim odnosima. Ako tako postavimo stvari, onda je sasvim prirodno interesovanje novinara, odnosno čitalaca. Eto kratkog objašnjenja zašto nas sve interesuje jedan brak, pa i razvod.

Na pitanje “Ko je ovde za brak” kako vas dvoje odgovarate?

Peđa: Iz mojih prethodnih odgovora stiče se utisak da ja nemam problem sa tom institucijom, ali nakon svega imam utiska da možda i nije presudna za odnos dvoje ljudi koji imaju obostrano razumevanje, podršku, poštovanje i isti životni cilj.

Katarina: Lično, nemam ništa protiv braka kao institucije, ali moj odgovor je uvek: ljubav, poštovanje, podrška. To je najbitnije. Kako će se zvati to gde je sve nabrojano našlo svoje mesto manje je bitno. Sve što odluči dvoje ljudi, koji su našli jedno drugo, potpuno je u redu. Uostalom, to i jeste njihov život, a ne tuđi.





