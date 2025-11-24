Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Preminuo kreator čuvenih Dajaninih haljina, oblačio je u skoro svim važnim prilikama

Autor: | 24/11/2025

Njena urođena elegancija i prkos klasičnim pravilima oblačenja učinili su Dajanu, princezu od Velsa, večnom modnom ikonom , ali dizajneri koji su kreirali njene najnezaboravnije izglede takođe su igrali ulogu u ovom uspehu. Ketrin Voker, Dejvid Sasun i Brus Oldfild  bili su neki od kutijera koji su  njenu garderobu učinili najinspirativnijom svih vremena , kao i Pol Kostelo, koji je, nažalost, preminuo u 80. godini.

Prema njegovoj porodici, Pol Kostelo je preminuo u petak, 21. novembra 2025. godine, u 80. godini života , nakon više od 45 godina posvećenih modi. Irac je počeo da dizajnira 1979. godine, u 24. godini života, i bio je jedan od najistaknutijih modnih dizajnera svoje zemlje više od četiri decenije.

Njegov rad je takođe prepoznat u Londonu, gde je predstavljao svoje kolekcije od 1984. do prošlog septembra. Umro je u britanskoj prestonici, dva meseca nakon svoje poslednje revije, nakon kratke bolesti, prema rečima njegove porodice.

U karijeri Pola Kosteloa, jedna muza se nesumnjivo ističe iznad svih ostalih: Dajana, princeza od Velsa. On je bio jedan od omiljenih dizajnera princeze  od 1983. do njene smrti u avgustu 1997. godine, i kreirao je neke od njenih najdivljenijih haljina.

Pročitajte Brat princeze Dajane oglasio se na 28. godišnjicu njene smrti, ovo niko nije očekivao

Na primer, tu je  ružičasta cvetna haljina koju je Lejdi Di nosila na svom putovanju u Oman u novembru 1986. godine, koju je kasnije ponovo nosila četiri godine kasnije u Nigeriji. Ili žuta cvetna haljina kojom je Dajana izazvala pažnju i aplauz u Australiji 1988. godine.

Kostelo je pratila Dajanu, princezu od Velsa, kroz njenu evoluciju stila : kasnije kreacije irske dizajnerke za bivšu suprugu princa Čarlsa prikazuju zreliji i samouvereniji imidž.

Umesto nenametljivijih, udobnih, lepršavih cvetnih haljina koje je preferirala, ovo su bili smeliji i sofisticiraniji ansambli. Izgled sa blejzerom i jarko ružičastom haljinom na tufne koju je Lejdi Di nosila na putovanju u Nepal je savršen primer kako  se njen stil promenio nakon razvoda 1992. godine. Kostelo je bila jedna od njenih najboljih saveznika u odražavanju njenog novog života.

