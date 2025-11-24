Preminuo kreator čuvenih Dajaninih haljina, oblačio je u skoro svim važnim prilikama

Njena urođena elegancija i prkos klasičnim pravilima oblačenja učinili su Dajanu, princezu od Velsa, večnom modnom ikonom , ali dizajneri koji su kreirali njene najnezaboravnije izglede takođe su igrali ulogu u ovom uspehu. Ketrin Voker, Dejvid Sasun i Brus Oldfild bili su neki od kutijera koji su njenu garderobu učinili najinspirativnijom svih vremena , kao i Pol Kostelo, koji je, nažalost, preminuo u 80. godini.
Prema njegovoj porodici, Pol Kostelo je preminuo u petak, 21. novembra 2025. godine, u 80. godini života , nakon više od 45 godina posvećenih modi. Irac je počeo da dizajnira 1979. godine, u 24. godini života, i bio je jedan od najistaknutijih modnih dizajnera svoje zemlje više od četiri decenije.
Njegov rad je takođe prepoznat u Londonu, gde je predstavljao svoje kolekcije od 1984. do prošlog septembra. Umro je u britanskoj prestonici, dva meseca nakon svoje poslednje revije, nakon kratke bolesti, prema rečima njegove porodice.
U karijeri Pola Kosteloa, jedna muza se nesumnjivo ističe iznad svih ostalih: Dajana, princeza od Velsa. On je bio jedan od omiljenih dizajnera princeze od 1983. do njene smrti u avgustu 1997. godine, i kreirao je neke od njenih najdivljenijih haljina.
Na primer, tu je ružičasta cvetna haljina koju je Lejdi Di nosila na svom putovanju u Oman u novembru 1986. godine, koju je kasnije ponovo nosila četiri godine kasnije u Nigeriji. Ili žuta cvetna haljina kojom je Dajana izazvala pažnju i aplauz u Australiji 1988. godine.
Kostelo je pratila Dajanu, princezu od Velsa, kroz njenu evoluciju stila : kasnije kreacije irske dizajnerke za bivšu suprugu princa Čarlsa prikazuju zreliji i samouvereniji imidž.
Umesto nenametljivijih, udobnih, lepršavih cvetnih haljina koje je preferirala, ovo su bili smeliji i sofisticiraniji ansambli. Izgled sa blejzerom i jarko ružičastom haljinom na tufne koju je Lejdi Di nosila na putovanju u Nepal je savršen primer kako se njen stil promenio nakon razvoda 1992. godine. Kostelo je bila jedna od njenih najboljih saveznika u odražavanju njenog novog života.
