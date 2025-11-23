Dragana Mirković posle nastupa u Istanbulu dobila ponudu o kojoj svaki pevač sanja: Pamtiću ovo zauvek, veoma se radujem!

Dragana Mirković provela je nekoliko posebnih dana u Istanbulu, gde je kao ekskluzivni specijalni gost nastupila na zatvorenom VIP događaju koji je okupio istaknutu društvenu i poslovnu elitu.
Organizatori su se potrudili da Dragani obezbede tretman dostojan najveće zvezde - tokom celog boravka pratila ju je privatna limuzina, a smeštaj joj je bio obezbeđen u prostranom kraljevskom apartmanu luksuznog hotela sa spektakularnim pogledom na Bosfor.
Pre nastupa Dragana je uživala u opuštenom obilasku grada. Gde god da se pojavila, privlačila je pažnju, a mnogi prolaznici su je prepoznali i poželeli joj dobrodošlicu. Nastup na VIP događaju bio je vrhunac njenog boravka, Dragana je svojom emocijom, energijom i prepoznatljivim glasom potpuno osvojila publiku.
Ovacije koje je dobila još jednom su potvrdile da je njena regionalna turneja, koja puni dvorane širom Evrope, dokaz njene neprolazne popularnosti.
Koliko je jak utisak ostavila najbolje govori činjenica da su organizatori odmah nakon nastupa uputili Dragani zvaničnu ponudu za veliki samostalni koncert u Istanbulu sledeće godine, i to na jednoj od najprestižnijih koncertnih lokacija u gradu.
Pročitajte Ksenija Bijelić stigla u Ebenfurt, baka Dragana joj priredila pravu bajku FOTO
- Zaista sam uživala. Istanbul je čaroban grad, ljudi su divni, a domaćini su me ugostili kao pravu kraljicu. Ovo iskustvo ću pamtiti zauvek i radujem se velikom koncertu - rekla je Dragana po povratku.
Folk carica još jednom je dokazala da njen sjaj prevazilazi granice regiona - a Istanbul je sada spreman da je ugosti na jednoj od najvećih turskih muzičkih scena.
Pogledajte u galeriji kako se muzička zvezda provela u turskom gradu:
