Nedelja je dan za uživanje, Tamara Dragičević sa sinom na premijeri filma FOTO

Kišan, hladan, tmuran novembarski dan ulepšali su mališani u MTS dvorani, jer je za danas u 15 časova zakazana premijera filma "Zootropolis 2". Brojni glumci i javne ličnosti doveli su decu kako bi zajedno uživali u nedeljnom popodnevu i projekciji novog omiljenog dečijeg filma.
Tamara Dragičević sa sinom Lazarom pojavila se među prvima na crvenom tepihu dok im je društvo pravio brat, odnosno ujak Miodrag Miša Dragičević. Nasmejani i lepo raspoloženi pozirali su foto-reporterima, a dečak je pobrao sve simpatije jer je veoma opušten i razdragan.
Mama i sin bili su i modno usklađeni - glumica je obukla bež džemper, belu suknju i zimski kaput tamno braon boje, a Lazar je takođe bio u kremkastim tonovima. Svi prisutni složni su u tome da on od troje dece koliko Tamara i Petar imaju najviše podseća na harizmatičnu mamu.
Inače, Tamara Dragičević sa sinom nije došla samo kako bi odgledala film - ona je u drugom delu kultnog Zootropolisa pozajmila glas glavnoj junakinji, čuvenoj policajki Džudi Hop, dok se u ulozi lisca, Džudinog partnera na dužnosti našao glumac Nikola Vujović.
Detektivi Džudi Hop i Nik Vajld ponovo stupaju na scenu. Na "krivudavom" tragu misterioznog reptila koji stiže u poznati Zootropolis, menjajući u potpunosti životinjski grad, sad već veliki drugari Džudi i Nik stavljaju svoje partnerstvo, kao nikada do sada, na test.
Pročitajte U domu Tamare i Petra Benčine neizmerna radost - Neka je sa srećom!
Nakon uspeha sa prvom animacijom koja je osvojila nagarde Oskar, Zlatni globus, kao i BAFTA nagradu, reditelji Džerad Buš i Bajron Hauard, priznati i talentovani filmski stvaraoci, nastavlju sa kreiranjem avanture o simpatičniom dvojcu agenata, koji uprkos pratećim problemima pokušavaju da ostvare novo partnerstvo.
Dok otkrivaju svoje nove timske mogućnosti, kao i međusobne razlike, njih dvoje bivaju upleteni u decenijama staru misteriju, kojoj dodatno ide na ruku situacija da se nakon 100 godina ponovo u metropoli pojavila zmija.
- Prvi Zootropolis je jedan od vizuelno najbogatijih, najkomplikovanojih i jednostavno najluđih poduhvata koje je Diznijeva animacija ikada izvela. Imamo bukvalno stotine različitih životinja, uključujući gmizavce, poluvodene životinje, riseve,..na svakom nivou film je impresivan - rekao je Buš.
Na beogradsku premijeru stigli su Stevan Piale sa suprugom Unom i ćerkama Rosom i Katom, Danijela i Stefan Buzurović sa naslednicima, Marko Luis sa porodicom... Pogledajte u galeriji ko je još bio tu:
Pročitajte još
Nedelja je dan za uživanje, Tamara Dragičević sa sinom na premijeri filma FOTO
Tamara Dragičević sa sinom uživala na premijeri filma
23/11/2025Saznajte više
Pre šest godina Aleksandru Radojičiću kuma na kršenju bila je OVA koleginica: To je posebna ljubav
Aleksandar Radojičić okumio se sa Aleksandrom Tomić
23/11/2025Saznajte više
Ivana Korab za HELLO!: Pokazala sam sedu kosu i fleke na koži! Muž će tek sada da me zeza, niko ne može da me iskritikuje kao on
Ivana Korab, nekadašnja manekenka, a danas uspešna preduzetnica, nedavno je javno razbila mitove o svojoj savršenosti kada je pokazala sedu kosu, otkrila da se bezuspešno bori sa flekama na koži i istakla da realnost ne poznaje "savršene ljude"
23/11/2025Saznajte više
Povratak prvoj ljubavi, za Biljanu Obradović sinoć je bilo veoma važno veče
Biljana Obradović PR je Železničara iz Pančeva
23/11/2025Saznajte više
Gospođa Raco ima završena dva fakulteta, a u ovom sportu bila je višestruka prvakinja Srbije
Nina Mrđa završila je dva fakulteta i bavila se tekvondoom
22/11/2025Saznajte više
Najbitnije je kako te najbliži pamte: Radomir Antić danas bi proslavio 77. rođendan, ćerka i unuka evocirale uspomene
Radomir Antić danas bi napunio 77 godina
22/11/2025Saznajte više
Komentari (0)