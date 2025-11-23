Nedelja je dan za uživanje, Tamara Dragičević sa sinom na premijeri filma FOTO

Kišan, hladan, tmuran novembarski dan ulepšali su mališani u MTS dvorani, jer je za danas u 15 časova zakazana premijera filma "Zootropolis 2". Brojni glumci i javne ličnosti doveli su decu kako bi zajedno uživali u nedeljnom popodnevu i projekciji novog omiljenog dečijeg filma.

Tamara Dragičević sa sinom Lazarom pojavila se među prvima na crvenom tepihu dok im je društvo pravio brat, odnosno ujak Miodrag Miša Dragičević. Nasmejani i lepo raspoloženi pozirali su foto-reporterima, a dečak je pobrao sve simpatije jer je veoma opušten i razdragan. Boško Karanović

Mama i sin bili su i modno usklađeni - glumica je obukla bež džemper, belu suknju i zimski kaput tamno braon boje, a Lazar je takođe bio u kremkastim tonovima. Svi prisutni složni su u tome da on od troje dece koliko Tamara i Petar imaju najviše podseća na harizmatičnu mamu.

Inače, Tamara Dragičević sa sinom nije došla samo kako bi odgledala film - ona je u drugom delu kultnog Zootropolisa pozajmila glas glavnoj junakinji, čuvenoj policajki Džudi Hop, dok se u ulozi lisca, Džudinog partnera na dužnosti našao glumac Nikola Vujović.

Detektivi Džudi Hop i Nik Vajld ponovo stupaju na scenu. Na "krivudavom" tragu misterioznog reptila koji stiže u poznati Zootropolis, menjajući u potpunosti životinjski grad, sad već veliki drugari Džudi i Nik stavljaju svoje partnerstvo, kao nikada do sada, na test.

Nakon uspeha sa prvom animacijom koja je osvojila nagarde Oskar, Zlatni globus, kao i BAFTA nagradu, reditelji Džerad Buš i Bajron Hauard, priznati i talentovani filmski stvaraoci, nastavlju sa kreiranjem avanture o simpatičniom dvojcu agenata, koji uprkos pratećim problemima pokušavaju da ostvare novo partnerstvo.

Dok otkrivaju svoje nove timske mogućnosti, kao i međusobne razlike, njih dvoje bivaju upleteni u decenijama staru misteriju, kojoj dodatno ide na ruku situacija da se nakon 100 godina ponovo u metropoli pojavila zmija. Boško Karanović

- Prvi Zootropolis je jedan od vizuelno najbogatijih, najkomplikovanojih i jednostavno najluđih poduhvata koje je Diznijeva animacija ikada izvela. Imamo bukvalno stotine različitih životinja, uključujući gmizavce, poluvodene životinje, riseve,..na svakom nivou film je impresivan - rekao je Buš.

Na beogradsku premijeru stigli su Stevan Piale sa suprugom Unom i ćerkama Rosom i Katom, Danijela i Stefan Buzurović sa naslednicima, Marko Luis sa porodicom... Pogledajte u galeriji ko je još bio tu:

