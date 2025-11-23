Ljiljana Jakšić progovorila o ocu svoje ćerke Darije: On je čovek koji nije hteo obavezu

Ljiljana Jakšić samohrana je majka ćerke Darije, koju je rodila u 52. godini, posle pete veštačke oplodnje. Iako je, kako kaže, bilo mnogo teških trenutaka od kada je postala roditelj, tu životnu ulogu ne bi menjala ni za šta na svetu. Svakoj ženi koja joj se obratila za savet govorila je o svom iskustvu i davala podršku da izdrže.
O svemu što je pratilo njenu trudnoću, majčinstvu, ćerki koja je centar njenog sveta glumica je pričala tokom gostovanja u emisiji “Pretres” na Hype televiziji. Svoj emotivni život uvek je brižljivo čuvala, pa nikada nije otkrila identitet muškarca sa kojim je dobila ćerku.
- Tada sam mislila da je to prava ljubav, sada više nisam sigurna u to. To je jedno veliko razočaranje koje bih ostavila po stranii. Više i ne razmmišljam o tome. Bila sam povređena, ali okrene se list i ide dalje. Bogu sam zahvalna što imam Dariju.
Darija nije upoznala svog oca, kao ni baku i deku sa očeve strane.
- Rekla sam joj da on ne želi da bude tu. U početku sam govorila da ima neka važna posla. On je čovek koji nije hteo tu obavezu, nije želeo da bude sa nama. Ćerka nema želju da ga vidi. Ponekad mi kaže: “Dobro je što smo samo nas dve, lako se dogovorimo oko svega – ispričala je Ljiljana.
Dodala je i to da alimentaciju nije nikada primila, kao ni dečji dodatak.
- Primanja su mi uvek bila preko crte da bih dobila dečji dodatak. To što od primanja plaćam kredit za stan, druga je tema. Ali, izugraću ja to sve.
