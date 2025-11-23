Pre šest godina Aleksandru Radojičiću kuma na kršenju bila je OVA koleginica: To je posebna ljubav

Aleksandar Radojičić ima mnogo prijatelja među kolegama, važi za jednog od omiljenih glumaca u društvu te nas ni ne čudi što svi imaju samo reči hvale kada je on u pitanju. Međutim, među koleginicama koje ceni i poštuje, postoji jedna posebna dama koju obožava i svrstava je u red najbitnijih žena u svom životu. Pre nekoliko godina postala mu je i kuma kada se krstio. Znate li o kome je reč?
O Aleksandri Tomić Đeđi, partnerki Andrije Milošević koja je pre šest godina krstila Aleksandra u manastiru nadomak srpske prestonice. Oni su taj poseban čin ovekovečili predivnom fotkom ispred Manastira svetog arhiđakona Stefana u Slancima. Uz fotografiju Aleksandar je tada napisao: "Posebna ljubav, posebna veza... od danas i kumovska!"
Dok je uz istu fotografiju Alekasndra napisala: "Danas je za mene poseban dan jer sam postala krštena kuma ovom predivnom čoveku. Volim te, bate! Kume!"
Kumovi, prijatelji, kolege, saborci su pre nekoliko dana zajedno gostovali u emisiji "Intermeco" kod Danijele Buzurović gde su se sjajno proveli, a između ostalog dotakli su i momenta kada su njihovom prijateljstvu dali posebnu notu i podigli ga na veći nivo. Na voditeljkino šaljivo pitanje da li je išla u teretanu i vežbala kako bi mogla da podigne Aleksandra prilikom svetog čina krštenja, duhovita Đeđa u svom stilu je odgovorila:
- Da, išla sam u teretanu dve godine i radila posebne vežbe da bih mogla u naručju da držim Acu. Prošlo je bez nošenja, tako da smo taj divni čin koji mnogo znači i njemu i meni, to je stvarno jedan od najdražih i najlepših dana u mom životu. Uradili smo to bez toga da sam ja morala njega da nosim, stajao je pored mene. Radili smo sve što je trebalo.
Aleksandar Radojičić i Aleksandra Tomić primer su kako su prijateljstva koja se steknu kada već imate nekog životnog iskustva mnogo iskrenija i čvršća nego ona iz detinjstva za koje mislite da će trajati celog života.
