Kad pre 18? Blizanci Bojana i Maše Karić danas slave rođendan, sve je spremno za gala slavlje

Bojan Karić već 18 godina uživa u skladnom braku sa Mašom Nikolić, ćerkom proslavljenog reditelja i snimatelja Božidara Nikolića koja mu je podarila dvoje predivne dece, Teodora i Taru.

Deca Bojana Karića i Maše, blizanci danas proslavljaju punoletstvo! Da,da, već su toliko porasli da sigurnim korakom ulaze u svet odraslih, a prva im je rođendan čestitala ponosna baka Slavica na društvenim mrežama. Instagram @bojankaric

- Voljeni bakini prvenci, Tara i Toeodre, srećno vam punoletstvo. Neka vam svaki korak u životu donese radost, mudrost i mir. Rasli ste uz moju ljubav a danas vas gledam ponosno - kao dvoje divnih mladih ljudi sa dobrim srcem i čistom dušom. Neka vas anđeli čuvaju, a dobrota vodi. Vaša baka vas voli beskrajno - piše u objavi u okviru Slavičinog Instagram storija.

Današnji slavljenici iako su rođeni u veoma poznatoj porodici, nikada se nisu medijski eksponirali jer za to nemaju razloga, već odrastaju kao i sva ostala deca, s tim da su promenili nekoliko adresa za njihovih 18 godina života. Instagram @slavicakaric

Naime, Bojan i Maša poznati su kao avanturisti pa su tako osim Beograda gde provode veći deo godine, imali dom i u Londonu gde su se Tara i Teodor školovali. Takođe, neretko su bili u Minsku ili Abu Dabiju.

Ponosni mama i tata ispunili su sve rođendanske želje naslednika, a u pripremi je i veliko slavlje povodom punoletstva Mašine i Bojanove dece, koje će okupiti porodicu Karić na okupu posle nekoliko tužnih povoda koje su imali u poslednjih nekoliko godina, čemu se svi neizmerno raduju.

Bojanova supruga, inače, ne voli da se javno eksponira, te bira događaje na kojima će se pojaviti. Ona nije samo njegova žena, već i uspešna dama, koja je završila magistarske studije za menadžment u sportu. Osim toga, malo ko zna da je Maša rođena sestra Jovane Mišković, pevačice koja je udata za naslednika Delta imperije, Marka Miškovića pa se neretko po prestonici može čuti da su one najbogatije sestre.

Bilo kako bilo, deca Bojana Karića i Maše izrasli su u predivne mlade ljude kojima mama i tata mogu samo da se ponose, što im je ujedno i najveći životni uspeh.

A mi se priključujemo brojnim rođendaskim čestitkama koje stižu na Tarinu i Teodorovu adresu danas! Živeli, i srećni uvek bili!





