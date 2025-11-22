Od 2026. nova pravila na Eurosongu, evo šta se sve menja

Promene na Evroviziji od 2026. godine su velike

Evropska radiodifuzna unija objavila je niz važnih ažuriranja okvira za glasanje za Pesmu Evrovizije, osmišljenih da ojačaju poverenje, transparentnost i angažovanje publike.

Promene slede nakon brojnih konsultacija sa članovima EBU nakon takmičenja 2025. godine. Nezavisni savetnik, koga je angažovao Izvršni odbor EBU, vodio je detaljnu analizu u bliskoj saradnji sa generalnim direktorima emitera učesnika i drugim globalnim organizatorima događaja. Njihove preporuke su se uskladile sa povratnim informacijama šefova delegacija i uticale su na mere za dalje jačanje okvira za glasanje na takmičenju.

Photo by Sebastian Reuter/Getty Images

- Pored promena koje danas objavljujemo, takođe ćemo pojačati sprovođenje naših postojećih pravila kako bismo sprečili bilo kakvu zloupotrebu takmičenja, na primer kroz tekstove pesama ili koreografiju. Takođe ćemo tesno sarađivati sa članovima kako bismo osigurali da oni u potpunosti razumeju i da su odgovorni za poštovanje pravila i vrednosti koje definišu takmičenje - naglasio je Martin Grin, direktor „Pesme Evrovizije“, prenosi RTS.

Ovo su ključne promene na Evroviziji od 2026. godine:

Jasnija pravila o promociji

Uputstva za glasanje i Kodeks ponašanja za takmičenje, kojih se svi emiteri učesnici moraju pridržavati, pooštravaju se kako bi se takmičenje dodatno zaštitilo od pokušaja nepravednog uticaja na glasanje.

Ažurirana Uputstva za glasanje podržavaju odgovarajuću promociju izvođača i njihovih pesama (što je u velikoj meri deo profesionalne muzičke industrije), ali „obeshrabruju nesrazmerne promotivne kampanje… posebno kada ih sprovode ili podržavaju treće strane, uključujući vlade ili vladine agencije“.

Emiterima i učesnicima nije dozvoljeno da se aktivno angažuju, olakšavaju ili doprinose promotivnim kampanjama trećih strana koje bi mogle uticati na ishod glasanja i, kako je navedeno u ažuriranom Kodeksu ponašanja, svaki pokušaj nepravednog uticaja na rezultate dovešće do sankcija.

Manji maksimalni broj glasova

Kao deo godišnjeg pregleda glasanja, napravljene su izmene u sistemu kako bi se podržalo učešće publike. Za takmičenje 2026. godine, maksimalan broj glasova po načinu plaćanja (onlajn, SMS i telefonski poziv) biće smanjen sa 20 na 10. Fanovi će biti aktivno podsticani da podrže više prijava.

Proširen odnos glasanja 50/50 za polufinala i žirije

Profesionalni žiriji sastavljeni od muzičkih stručnjaka vratiće se u polufinala prvi put od 2022. godine – stvarajući otprilike 50/50 podelu između glasova žirija i publike kao u velikom finalu. Ova promena ima za cilj da podstakne optimalnu muzičku ravnotežu i raznolikost pesama koje se kvalifikuju za veliko finale, osiguravajući da se visokokvalitetni radovi sa širokim umetničkim vrednostima prepoznaju zajedno sa onima koji su popularni.

Broj članova žirija će se povećati sa pet na sedam, a raspon profesionalnih iskustava iz kojih se mogu birati članovi žirija biće proširen tako da uključuje muzičke novinare i kritičare, muzičke pedagoge, kreativne profesionalce poput koreografa i scenskih reditelja i iskusne ličnosti iz muzičke industrije. Da bi se odrazila privlačnost takmičenja kod mlađe publike, svaki žiri će sada uključivati najmanje dva člana žirija starosti od 18 do 25 godina.

Svi članovi žirija će morati da potpišu formalnu izjavu kojom potvrđuju da će glasati nezavisno i nepristrasno, da se neće koordinirati sa drugim članovima žirija pre takmičenja i da će biti svesni korišćenja društvenih medija, tj. da neće deliti svoje preferencije na mreži pre nego što se takmičenje završi.

Poboljšane tehničke mere zaštite

Uz ova poboljšanja, EBU će nastaviti tesnu saradnju sa svojim partnerom za glasanje, kompanijom Once, kako bi proširila napredne bezbednosne sisteme takmičenja, koji otkrivaju i sprečavaju prevarne ili koordinisane aktivnosti glasanja, i pojačala praćenje sumnjivih obrazaca kako bi se održalo poverenje u rezultate glasanja publike.

- Ove mere su osmišljene da fokus ostane tamo gde mu je mesto – na muzici, kreativnosti i povezanosti.Iako smo uvereni da je takmičenje 2025. godine dalo validan i kvalitetan rezultat, ove promene će pomoći u obezbeđivanju jačih mera zaštite i povećanju angažovanja kako bi fanovi mogli biti sigurni da je svaki glas važan i da se svaki glas čuje.Takmičenje za pesmu Evrovizije mora uvek ostati mesto gde muzika zauzima centralno mesto – i gde nastavljamo da stojimo istinski ujedinjeni muzikom - dodaje on.

Sva ažuriranja je odobrila Referentna grupa Evrovizije, upravno telo događaja koje predstavlja sve učesnike emitere. Njihov uticaj će biti praćen i pregledan nakon takmičenja 2026. godine kako bi se informisala dalja poboljšanja.

Članovi koji se sastaju na Generalnoj skupštini EBU početkom decembra biće zamoljeni da razmotre ovaj paket mera i zaštitnih mera i odluče da li su dovoljne da odgovore na njihovu zabrinutost bez glasanja o učešću. Nakon Generalne skupštine, EBU će sarađivati sa članovima kako bi potvrdili učešće na takmičenju sledeće godine. Kompletan spisak emitera koji učestvuju na takmičenju sledeće godine biće objavljen pre 25. decembra.

Domaćin 70. takmičenja za „Pesmu Evrovizije“ biće ORF u „Viner Štathaleu“, u Beču, Austrija, u utorak 12., četvrtak 14. i subotu 16. maja 2026. godine.





