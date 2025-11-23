Ivana Korab za HELLO!: Pokazala sam sedu kosu i fleke na koži! Muž će tek sada da me zeza, niko ne može da me iskritikuje kao on

Nekadašnja manekenka, a danas uspešna preduzetnica, Ivana Korab nedavno je sa odmora poslala moćnu poruku svim njenim pratiocima, koje mahom čine žene, o licu i naličju društvenih mreža, zbog stanja svoje kose koje je javno prikazala na „Instagramu“. Naime, lepa Beograđanka snimila je svoj izrastak, sedu kosu pri korenu, dok je bila na porodičnom odmoru, kako bi pratiteljkama preporučila proizvod koji vraća staru boju koja se pojavljuje na nekad sedim vlasima.

– Želela sam da podelim ovo sa svim mojim damama koje muče istu muku kao ja. Posebno nakon porođaja, kako umemo svi da se osećamo, kada hormoni idu gore-dole, a plus uz to kad počne da se sedi, sve vas nervira i ništa vam se ne sviđa na vama. Poenta je da volimo sebe i zato i delim savete koji mogu da pomognu. Stiže mi posle toga objava s pitanjem zašto se blamiram, zašto slikam svoje sede vlasi, zašto to uopšte ljudi treba da gledaju. Skinula sam i filter na mobilnom aparatu koji pri snimanju koristim samo zbog mojih podočnjaka, koje ne volim, i flekica, koje su posledica rada hormona. Meni je veoma žao što je postalo normalno da svi budemo savršeni na društvenim mrežama, ali to nije realan život. Imam uticaja na ljude preko „Instagrama“, i trebalo bi da čuju i one ljude koji imaju uspone i padove, koji žive realan život, koji nisu savršeni. Šta, uostalom, znači biti savršen? Poenta je pričati o nesavršenostima, o manama, uticati na to da ljudi, možda, uz moje savete uspeju da nešto isprave, da promene nabolje... Poenta je da pomognemo jedni drugima na društvenim mrežama. Nikad nisam htela da pričam samo o uspesima, već i o greškama i načinu ispravljanja nekad pogrešnih koraka – kaže zgodna manekenka za HELLO!, koja je rodila dvoje dece i dodaje kroz smeh:

– Moj muž se smeje, tek će da me zeza. Ne može mene niko da iskritikuje više nego što meni moj muž može da nabije na nos (smeh). Šalim se, on to tako kaže, a onda mi uvek da kompliment da sam nešto najbliže savršenstvu, samo da promenim neke sitnice – navodi poznata lepotica koja je pričala otvoreno o vantelesnoj oplodnji i koja je, baš zbog iskrenosti, inspiracija mnogim ženama.

HELLO! arhiva

– Dobijam dosta poruka od žena, meni to mnogo znači. Kažu mi da im dajem vetar u leđa, da im mnogo znači ono što pričam. Inspirišem ih, mnogima sam pomogla, kažu mi da sam ih vratila u kolosek posle padova. Takve poruke mnogo znače. Bitno je ljude ohrabriti kad je reč o VTO, veoma je važno da znate da je to proces za koji se treba spremiti, nemojte padati u očaj ako to traje. Parovi u određenom trenutku neuspeha krenu da krive jedno drugo, zato morate da razgovarate o tome i da se ponašate kao tim i da pružate jedno drugom podršku. To su jednostavne rečenice koje mnogo znače. I muškarci, koliko god da su mačo, i njima je potrebna uteha i podrška. Da nisam prošla neke ružne stvari sa svojim suprugom, ne bih bila na ovaj način danas srećna. On je ispravan i pošten, ali i jako težak. Kad si mlad, razmažen si i ne tolerišeš mnogo toga, ne odgovaraju ti takve stvari, ali kad prođeš neke stvari, stvari koje te životno osveste, ti onda te "površne težine" želiš da "ispeglaš", jer je taj neko fundamentalno ispravna i dobra osoba s kojom možeš da gradiš budućnost i porodicu i kvalitetan odnos – kaže Ivana koja je pričala i o "srpskoj kletvi": HELLO! arhiva

– Mislim da samo na Balkanu mi sebe ne uzdižemo, već kad si mali, mama te uči da se ne hvališ. To je neka naša mala kletva, da ne zastanemo i da ne pohvalimo sebe. Ne umemo to. Na pola ostvarenja jednog cilja, već grabimo ka sledećem cilju, grabimo dalje, smišljamo šta dalje jer smo zamislili mnogo više... – kaže Ivana, koja je otkrila da joj je rečeno u Pragu, na klinici iz VTO, da neće moći da ima biološke dece sa suprugom.

Autor: Nadežda Jokić





