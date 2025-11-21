Preminuo Travoltin filmski sin Spenser Lofranko, imao je samo 33 godine

Preminuo Travoltin filmski sin Spenser Lofranko
Glumac Spenser Lofranko preminuo je u Kanadi, u 33. godini. Uzrok smrti još uvek se istražuje, a detalji nisu objavljeni. Britanski magazin HELLO! podseća da je Spensera proslavila uloga u filmu “Goti: U senci mog oca”, u kojem je ulogu njegovog oca igrao Džon Travolta.
Smrt mladog glumca trenutno se istražuje u Britanskoj Kolumbiji, u Kanadi.
Vest o njegovom preranom odlasku podelio je brat, koji je u objavi poručio: “Moj brate. Živeo si život o kojem su samo neki mogli da sanjaju. Promenio si živote ljudi, a sada si sa Bogom. Uvek ću te voleti, nedostajaćeš mi Medvediću. Počivaj u miru. 18. oktobar 1992. - 18. novembar 2025.“
Pročitajte Ja sam lepši, pametniji i skromniji - Nebojša Grnčarski za HELLO! priča o svom bratu blizancu
Spenser Lofranko u svom poslednjem oglašavanju na Instagramu poručio je da “najbolje tek dolazi”. Fanovi se opraštaju od glumca koji je važio za zvezdu u usponu. Vrata slave otvorio mu je film u kojem je stao rame uz rame sa Travoltom, a nije krio da su mu uzori Šon Pen i LeonardoDikaprio.
Pravio je planove za budućnost, a u jednom intervjuu otkrio je da bi se, ako ne uspe kao glumac, preselio u Afriku i pomagao deci kojoj je potrebna pomoć.
- Dao bih sve od sebe da pružim ljubav nesrećnima – govorio je Spenser Lofanko.
Pročitajte još
Brena i Boba slave Aranđelovdan: Teodosići i Žika Jakšić stigli među prvima, veliko slavlje na Bežanijskoj kosi
Brena i Boba slave Aranđelovdan u svom luksuznom domu
21/11/2025Saznajte više
Kad dom zamiriše na tradiciju: Neda Ukraden oduševila slavskom trpezom, unuci uz nju
Aranđelovdan u domu Nede Ukraden odiše spokojem
21/11/2025Saznajte više
Zbog velikog interesovanja: Saša Kovačević zakazao i drugi koncert – spektakl 17. decembra u Sava Centru
Saša Kovačević zakazao je i drugi spektakularni koncert 17. decembra u Plavoj dvorani Sava Centra
21/11/2025Saznajte više
Đokovići slave Aranđelovdan, krsna slava u krugu najmilijih
Đokovići danas proslavljaju krsnu slavu Svetog Arhangela Mihaila
21/11/2025Saznajte više
Preminuo Travoltin filmski sin Spenser Lofranko, imao je samo 33 godine
Preminuo Travoltin filmski sin Spenser Lofranko
21/11/2025Saznajte više
Čola skromno proslavlja Aranđelovdan: Slavski kolač, sveća i ikona porodičnog zaštitnika
Zdravko Čolić sa porodicom proslavlja Aranđelovdan
21/11/2025Saznajte više
Komentari (0)