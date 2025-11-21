Preminuo Travoltin filmski sin Spenser Lofranko, imao je samo 33 godine

Preminuo Travoltin filmski sin Spenser Lofranko

Glumac Spenser Lofranko preminuo je u Kanadi, u 33. godini. Uzrok smrti još uvek se istražuje, a detalji nisu objavljeni. Britanski magazin HELLO! podseća da je Spensera proslavila uloga u filmu “Goti: U senci mog oca”, u kojem je ulogu njegovog oca igrao Džon Travolta. Photo by Rob Kim/Getty Images for Tribeca Film Festival

Smrt mladog glumca trenutno se istražuje u Britanskoj Kolumbiji, u Kanadi.

Vest o njegovom preranom odlasku podelio je brat, koji je u objavi poručio: “Moj brate. Živeo si život o kojem su samo neki mogli da sanjaju. Promenio si živote ljudi, a sada si sa Bogom. Uvek ću te voleti, nedostajaćeš mi Medvediću. Počivaj u miru. 18. oktobar 1992. - 18. novembar 2025.“

Spenser Lofranko u svom poslednjem oglašavanju na Instagramu poručio je da “najbolje tek dolazi”. Fanovi se opraštaju od glumca koji je važio za zvezdu u usponu. Vrata slave otvorio mu je film u kojem je stao rame uz rame sa Travoltom, a nije krio da su mu uzori Šon Pen i LeonardoDikaprio. Photo by Presley Ann/Getty Images for TCM

Pravio je planove za budućnost, a u jednom intervjuu otkrio je da bi se, ako ne uspe kao glumac, preselio u Afriku i pomagao deci kojoj je potrebna pomoć.

- Dao bih sve od sebe da pružim ljubav nesrećnima – govorio je Spenser Lofanko.





