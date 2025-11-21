Ja sam lepši, pametniji i skromniji: Nebojša Grnčarski za HELLO! priča o svom bratu blizancu

Dok pravi planove za jubilarni 40. Fashion Selection, Nebojša Grnčarski napravio je kratki osvrt na dosadašnje dve decenije postojanja ove modne manifestacije.
- Nije naivna i laka stvar organizovati u Srbiji bilo šta, a pogotovo jedan od najvećih regionalnih događaja, i to četrdeset puta. Fashion Selection je producirao preko 1000 revija, afirmisao 800 dizajnera i više od 1000 modela – kids modela, fashion modela i senior modela. Organizovali smo revije u avionu, vozu, u party tent-u, evropske promocije najpoznatijih svetskih brendova kao što su: Missoni, Donna Karan, JLO, Lancheti...
U intervjuu koji je dao za novi broj magazina HELLO! Nebojša Grnčarski pričao je o karijeri, porodici, deci – Viktoru, Olgi i Ignjatu.
Nekada jedan od najtraženijih manekena u zemlji, danas vlasnik modne agencije Select, govorio je i o svom bratu blizancu, Predragu.
- Isto su nas oblačili do druge, treće godine. Posle se insistiralo na različitosti, što je u svakom slučaju i bolje. Čak smo išli u različite škole i na različite fakultete.
Na pitanje kolko su brat i on slični, a po čemu se razlikuju, uz smeh je odgovorio:
- Ja sam lepši, pametniji i skromniji. Bez šale govoreći, razlike su u oku i viđenju posmatrača. Uglavnom je komentar prijatelja da sam ja malo životno opušteniji, relaksiraniji. To se vidi i po odabiru gradova: on je u Njujorku, a ja u Beogradu.
Ceo intervju sa Nebojšom Grnčarskim pročitajte u novom broju magazina HELLO!
