Jelena Gavrilović otkriva pravu istinu o selidbi u inostranstvo i udaji na jesen

Od kada je lansirana na platformi MGM+, TV serija "Ronih Hud" beleži rekordnu gledanost. Osim što je snimana u Srbiji, u njoj je zapažene role ostvarila nekolicana domaćih ljumaca, pre svih Jelena Gavrilović (42), koja je početkom meseca bila u Londonu na evropskoj premijeri serijala. Zgodna glumica otkriva za "Gloriju" kako izgledaju velike filmske zvezde kad se svetla reflektora i blicevi ugase i šta se dešavalo na afterpartiju posle zvanične projekcije prve epizode.
Kakve utiske nosite s londonske premijere serije „Robin Hud”?
- Premijera je bila nešto što retko kada u život imaš priliku da doživiš. Kada se baviš ovim poslom, to je veoma važno, zaista. Crveni tepih, glumci, skrining, sve je bilo besprekorno organizovano i bili smo vrlo uzbuđeni. Za jednog glumca je velika stvar kada doživi da bude deo tako fantastične ekipe i celog projekta, kao i naravno MGM+ porodice jer svi smo mi odrastali uz njihove filmove. Kad kročiš na crveni tepih jedne takve premijere, u Londonu, za mene je to neponovljiv doživljaj.
Gde ste otišli posle projekcije, da li je bilo afterpartija?
- Posle svake premijere postoji afterparti, ovaj je bio fenomenalan, u jednom divnom klubu za članove ekipe i bilo je veoma lepo. Uspeli smo da se vidimo. Kada su skrininzi i premijere u pitanju, nemaš toliko vremena da se družiš s kolegama jer je velika gužva, ali zato je tu afterparti i uspeli smo nekako da razmenimo neke informacije i da bude zapravo lepo, baš smo se veoma lepo družili. Uvek je najteži trenutak rastanka, kada mora da se ode kući. Mislim da kvalitet ovog projekta umnogome leži u tome što stvarno ceo tim serije „Robin Hud” čine zaista sjajni ljudi i neverovatni profesionalci. I uz to su i veoma zabavni. Bilo nam je veoma lepo, zaista smo imali jedno posebno i nezaboravno veče.
Mnogo komplimenata ste dobili za izgled na crvenom tepihu. Upečatljivi ste bili u haljini boje bronze Predraga Peđe Đuknića. Kako je došlo do saradnje?
- Predrag Đuknić je moj dugogodišnji prijatelj i saradnik. Otprilike smo zajedno pravili svoje prve profesionalne korake i svi oni koji prate moj rad znaju da obožavam Peđu i da on uvek napravi haljinu posebno za mene. Sada je dizajnirao haljinu inspirisanu Robinom Hudom i mojom ulogom i premijerom. Mislim da joj je udahnuo život na jedan potpuno poseban način i zaista moram da priznam da sam se u tom trenutku osećala fenomenalno. Volim da radim s domaćim dizajnerima, a Peđa i ja imamo poseban odnos. Zaista on jako dobro oseća ono što ja volim, estetike nam se poklapaju, a haljina nastaje kao sinergija mog odnosa s nekim dizajnerom.
Poslednjih pet-šest godina imali ste nekoliko zapaženih uloga u svetskim, mahom britanskim produkcijama. Pored „Robina Huda”, bili ste u podeli zapaženog filma „Gassed Up” i serije „The Outpost”. Planirate li da se približite filmskim centrima moći i privremeno se odselite u Los Anđeles ili London?
- Radila sam pre dve godine seriju za SYFY koja se zove „Outpost”, tu sam igrala glavnog negativca u drugoj sezoni i zaista je bilo posebno i neverovatno iskustvo. Bitno je da naglasim da je taj projekat sniman u Srbiji i to je ono što zapravo divno, što naša zemlja pruža tu mogućnost da ugosti strane produkcije. Mislim je da je to nešto na čemu moramo da radimo i tome da stremimo. Meni liči da je u tome budućnost filmske industrije, mi smo vrlo interesantna lokacija za snimanje. Film „Gassed up” je u potpunosti sniman u Londonu, tako da sam odlazila u više navrata. Taj film je radila fenomenalna ekipa kreativaca koji su u svojoj karijeri bili nominovani za Baftu za različite projekte. Ovo je bilo potpuno drugačije ostvarenje, jedan izazov koji je veoma dobro prošao i sad će imati premijeru u Japanu, pušten je u Australiji i tako dalje. Snimanje s mladim britanskim talentovanim glumcima i genijalnim rediteljem bilo je fantastično, neponovljivo iskustvo. Svaki put kad imaš priliku da radiš u inostranstvu, napreduješ na neki drugi način.
Moram isto tako da pohvalim i domaću produkciju, naši filmski radnici, naši kreativci su fenomenalni. To pokazuje serija „Robin Hud”, koja je u potpunosti snimljena u Srbiji. Posebno su zaslužni Džonatan Ingliš i Džon Glen, kreatori ove serije, kao i agencija „Slavik Artist”, koji su angažovali domaće glumce. I ono što je meni bilo veoma emotivno jeste to da se šume u kojima sam snimala „Robina Huda” nalaze vrlo blizu imanja mog dede, tako da sam ja faktički odrastala u tim šumama. Bilo mi je jako drago što je lokalno stanovništvo dobilo priliku da radi i mislim da je u tome budućnost, da se mi kao zemlja otvorimo stranim produkcijama i da ih ugostimo. I te kako imamo šta da pokažemo.
- Što se tiče Los Anđelesa, volela bih da uradim jedan zanimljiv dobar film ovde u Srbiji, ali i da stalno putujem i da glumački istražujem. Volim Srbiju i da živim ovde, tu su mi prijatelji, porodica, partner. Na kraju „kući dođi”, dom je tamo gde su ti prijatelji, gde je porodica, a ovo sve ostalo su poslovni izazovi, što mi je stvarno drago.
Pre godinu i po izjavili ste da biste voleli da se venčate na jesen. Da li je ova jesen pravo vreme za izgovaranje bračnog zaveta?
- Do toga će sigurno doći u jednom trenutku. Bićete obavešteni - zaključila je Jelena Gavrilović u intervjuu za Gloriju.
Autor: Boris Jakić
