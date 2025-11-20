U braku su 17 godina: Ovo je Žerina 24 godine mlađa supruga Barbara, sa kojom je dobio bliznakinje

Supruga Dražena Žerića Žere mlađa je 24 godine

Dražen Žerić Žera i “Crvena jabuka” ove jeseni obilaze region, a za svaki koncert traži se karta više. Povod za turneju je proslava 40 godina karijere, a zamisao je da se obiđe 40 evropskih gradova. Boško Karanović

Bend uz koji su odrastale generacije i dalje uživa u ogromnoj popularnosti, a njihove pesme znaju i oni koji se nisu ni rodili u vreme kada su one nastale.

- U glavi je ista emocija, isti duh koji sam imao s 20 godina. Samo što danas imam sve ono što imaju ljudi od 60 godine: bole me noge, leđa, kolena, glava, ne vidim više tako dobro – priznao je uz smhe Žera u intervjuu koji je nedavno dao za hrvatsko izdanje magazina Story.

Muzičar se oženio u zrelom dobu, a njegova izabranica Barbara mlađa je od njega 24 godine.

- Koja je to nit koja nas je povezala teško je objasniti rečima, to je ljubav koja se dogodi između dvoje ljudi. A nas su povezali Pelješac, more, lepota. Nedavno smo proslavili 17. godina braka. Najvažnije je poštovanje i razumevanje. U braku ne smeš stalno dokazivati ko je u pravu. Treba znati reči “Da, draga” - otkrio je Dražen Žerić Žera formulu harmonične bračne zajednice.

Njegove ćerke bliznakinje, Petra i Marea, imaju 15 godina. Do sada se nisu pojavljivale u javnosti, ali sada se mogu videti na tatinim koncertima pa su tako nedavno bile i u Beogradu.

- Razgovaramo s njima o svemu. Kad su tek dobile mobilni, imali smo instaliran Family Link, postavili smo ograničenja, nisu imale pristup svim aplikacijama. U osnovnoj su imale ograničenje od dva sata dnevno za mobilni, to smo im ukinuli tek kada su krenule u srednju školu. Danas nemaju TikTok, same su rekle da ih ne zanima i da im oduzima vreme. Odmalena smo ih uliči o opasnostima interneta, deljenja fotografija i privatnosti – ispričao je pevač koji sa porodicom živi u Zagrebu.

