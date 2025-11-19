Obožavala ju je cela Jugoslavija: Ova poznata dama je majka Srne Lango, preminula je na današnji dan

Iako se dosta toga o životu dramske umetnice zna, mnogi nisu upućeni da je majka Srne Lango takođe poznata široj javnosti. Starije generacije sigurno se sećaju Dunje Lango, cenjene voditeljke nekadašnje Jugoslavije. Petar Đorđević

Srnu i njenog brata Istoka dobila je sa drugim suprugom, novinarem Milanom Milićevićem Langom, koji je preminuo 1994. godine. Čuvena Dunja diplomirala je na Filološkom fakultetu, na odseku za engleski jezik i književnost, a tokom adolescentskih dana bavila se i glumom, te je Srna pored lepote, nesumnjivo i talenat nasledila od majke.

Radila je kao spikerka i voditeljka informativnog programa, kao i kulturno-zabavnog programa RTS-a. Vodila je televizijske prenose muzičkih festivala, kao i kvizove u čijoj je realizaciji učestvovala i kao saradnik.

Bila je predstavnica voditelja JRT-a sa svojim programom, na Osnivačkoj skupštini voditelja sveta u okviru internacionalnog TV festivala, u Monte Karlu, 1977. godine. Vodila je, a zatim i uređivala evrovizijske emisije. Na RTS-u je radila do juna 1999. godine, kada je otišla u penziju.

Majka Srne Lango preminula je na današnji dan 2015. godine, a glumica se tada potresnim rečima oprostila od najvažnije žene u svom životu.

- U 9 i 20 jutros prestalo je da kuca široko i toplo srce one koju sam volela kao nikoga nikad. Osim svega što je bila, meni je bila MAMA. Jedna jedina, nenadoknadiva. Otišla je dostojanstveno, kako je i živela. Bila je hrabra i duhovita do poslednje sekunde. Ostaje da budemo najbolja verzija onoga što smo od nje naučili i dobili. Hvala svima za saučešće - veoma emotivno se glumica oprostila od majke tada.

Svaki 19. novembar Srni ostaje zabeležen kao najteži dan u godini jer je tada ostala bez najveće, jedine i prave podrške koja ju je kako i sama kaže uvek i od svega štitila. Dramska umetnica podelila je maločas fotografiju prelepe majke uz opis:

- 27. 11. 1941.- 19. 11. 2015. Tu si. Toliki si tu tinejdžerko neodoljiva...Raskoši. Privilegijo. Sipaću nam i danas viski! Ljubi te tvoja "mama" i tvoja zauvek "konzerva". Gora sam ti nego ikad a niko me ubedljivo kao ti ne brani od mene me... same. "Samo nek je redom" kazeš ti i sad.... Znam. Da. Zahvalna.





