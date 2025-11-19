Irfan Mensur: I dalje sa Žarkom proslavljam zajedničke rođendane, Anita je to želela

Irfan Mensur o Žarku Lauševiću otkrio je brojne nepoznate detalje

Pre četiri dana navršile su se dve tužne godine otkako nas je zauvek napustio najveći, jedini i neponovljivi Žarko Laušević usled kraće i teške bolesti od koje je bolovao svega nekoliko meseci. Skoro do poslednjeg dana on je radio, dvadesetak dana ranije pojavio se na premijeri poslednjeg filma, ali bolest je ipak bila jača. Boško Karanović

Baš 15. novembra ove godine u Jugoslovenom dramskom pozorištu, tačno na drugu godišnjicu Žarkove smrti, održana je promocija knjige "Monogarfija Žarko Laušević". Monografija je rezultat obimnog rada autora koji su pisali tekstove o pojedinim glumačkim segmentima ovog umetnika. Monografija je opremljena velikim brojem dokumentarnih fotografija, velikim delom iz privatne arhive Žarka i Anite Laušević.

Jedan od njegovih najboljih prijatelja i kolega sa kojim je gajio izuzetno bliske odnose bio je Irfan Mensur, čovek koji je vodio promociju monografije. Neposredno pre govorio je o brojnim anegdotama iz privatnog života i prisećao se lepih trenutaka druženja sa Žarkom:

- Anita, lepa i dobra i pametna Žarkova supruga mi je pre dve godine rekla jednu stvar, posle njegove smrti a to je da nećemo nikada pominjati 15. novembar, dan njegove smrti već da ćemo nastaviti da slavimo zajedničke rođendane. Tako da mi već dve godine bez obzira što nema Žarka, to isto društvo koje je uvek bilo na našim rođendanima jer smo uvek slavili rođendane kad god smo mogli. I evo, već dve godine smo slavili zajedničke rođendane, i evo sada ćemo 19. januara ponovo slaviti, Žarka neće biti tu ali on će nas gledati kako ćemo se zabavljati i kako pričamo o njemu i kako mu na taj način odajemo počast - rekao je Irfan Mensur o Žarku Lauševiću pa dodao:

- Anita je odlučila da se ne pominje njegova smrt, već da mi, kao što smo imali običaj, kad god možemo, slavimo zajednički rođendan. Već dve godine isto društvo, njih četrdesetak, okuplja se 19. januara i slavi rođendan. Divno je bilo prve godine – slavili smo u salonu JDP-a, a u neko doba stigla je torta sa potpisom: ‘Vaše Jugoslovensko dramsko želi vam srećan rođendan’. To sam sačuvao - rekao je Irfan.

Ovo svima treba da bude primer šta je prijateljstvo i kako treba da se neguje, pa makar i u nekoj drugačijoj dimenziji od one na koju smo navikli. Irfan je svakodnevno i uvek tu za Žarkovu decu, udovicu Anitu, pa tako čuvaju uspomenu na legendarnog glumca prisećajući se svih lepih trenutaka dok ih on od nekud posmatra sa onim prepoznatljivim osmehom na licu.





