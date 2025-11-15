Promocija monografije "Žarko Laušević" okupila veliki broj poznatih, Vlade Divac prvi put u javnosti posle pada sa motora

Danas je u Jugoslovenom dramskom pozorištu održana promocija knjige "Monogarfija Žarko Laušević". Monografija je rezultat obimnog rada autora koji su pisali tekstove o pojedinim glumačkim segmentima ovog umetnika. Monografija je opremljena velikim brojem dokumentarnih fotografija, velikim delom iz privatne arhive Žarka i Anite Laušević.
Te tekstove prati više od pedeset sagovornika koji su svedočili o radu sa Žarkom u pozorištu, na filmu i televiziji, kao i desetak njegovih prijatelja. Urednik Monografije je Radmila Stanković. Na samom početku promocije reč su imala urednica knjige novinarka Radmila Stanković i Benita Marinović iz izdavačke kuće "Hipatia".
Brojne poznate ličnosti stigle su promociju, a među njima i Vlade Divac, koji se sada prvi put pojavio u javnosti posle povrede koju je doživeo u Crnoj Gori kada je pao sa motora.
Sagovornici Irfana Mensura na promociji bili su: Dara Džokić, Darko Bajić, Dragan Bjelogrlić, Milan Marić, Miroslav Lekić, Sloboda Mićalović, Ivana Zečević, Raša Andrić, Ljiljana Todorović, Vita Mavrić, Ivan Ivanović i Radoš Bajić putem video poruke.
