Na rođendan stigle najlepše vesti: Aca i Kosana Sofronijević postaju roditelji

Aca Sofronijević i njegova supruga Kosana uskoro će postati roditelji.

Lepe vesti objavila je supruga poznatog harmonikaša, koja je u opisu zajedničke fotografije poručila:

- Sređan rođendan, Ti si najbolje lujdsko biće ikada. Hvala što si moj oslonobac, moja snaga i največa radost. Svuda i kroz sve zajedno. Živeli za sve što dolazi. Nas troje- napisala Kosana i nagovestila da stiže novi član porodice.

Aca Sofronijević i Kosana Stišović, koja je po profesiji doktorka, venčali su se 7. maja 2024. godine. Instagram





