Ignjat Jokić proslavio prvi rođendan! Velika žurka u Denveru

Ignjat Jokić je sada već veliki dečko koji je uz pomoć sestre Ognjene oduvao prvu svećicu sa torte! U Denveru se slavilo u krugu najbliže porodice i prijatelja, a fotografije iz porodičnog doma Jokića još uvek nisu osvanule na društvenim mrežama.
Poznato je da je par odlučio da još uvek ne objavljuje javno fotografije sina. Na Natalijinom nalogu na društvenoj mreži Instagram nema objave sa Ignjatom još uvek, za razliku od fotografija i snimaka Ognjene koje je Jokićeva supruga ponosno podelila. Ipak, i mali Ignjat je nedavno viđen u javnosti.
Ušuškan u maminom naručju, dečak je privlačio pažnju kako posetilaca utakmice, tako i medija. A Nikola im je, po završetku meča, poslao poljubac.
Snimci na kojima je nasmejana Natalija sa decom kruže društvenim mrežama, a po onome što može da se vidi na snimku nastalom tokom jedne utakmice u Rigi Ignjat je, baš kao i Ognjena nasledio svetlo plavu kosu od majke.
Tokom zagrevanja na jednoj utakmici najbolji košarkaš na svetu je snimljen u trenutku kada je pogledom tražio svoju porodicu na tribinama, a zatim je kamera okrenuta i na tribina. Tamo su viđeni Natalija, Ognjena i Ignjat kod majke u krilu.
Pročitajte Nikola Jokić pakuje kofere, američki mediji bruje
Pre godinu dana baš na današnji dan osvanula je vest da je Nikola Jokić propustio dve utakmice za redom, a da nije bio povređen. Klub iz Kolorada saopštio je da MVP zbog „ličnih razloga” nije igrao u prvoj od dve uzastopne utakmice protiv Memfisa, a isti su navedeni i dva dana ranije.
Tada su američki mediji spekulisali da je razlog Nikolinog odsustva porođaj supruge Natalije. Naime, američki portal "Nugglove" naveo je sledeće:
- Razlozi Jokićevog odsustva nisu zvanično objavljeni, ali preovlađuju glasine koje sugerišu na to da je odsutan iz tima zbog rođenja sina. Ovo je odlična vest za Nikolu i njegovu porodicu, a svi izveštaji govore da su on i njegova porodica dobro - stoji na Nugglove.
I ispostavilo se da nisu spekulacije već da se zaista Ignjat Jokić rodio 15. ili 16. novembra 2024. godine u Sjedinjenim Američkim Državama baš kao i tri godine pre njega, starija sestra Ognjena.
Slične Vesti
Lepše ne može: Petomesečni Ignjat Jokić na tatinoj utakmici, sve šarmirao
Sin Nikole Jokića prati tatine utakmice
03/05/2025Saznajte više
Ignjat Jokić nema ni pet meseci, a tati već zadaje glavobolju, Nikola prvi put progovorio o sinu
Sin Nikole Jokića tati već zadaje muke
14/04/2025Saznajte više
Jokićev sin prvi put u javnosti! Natalija sa Ignjatom i Ognjenom bodrila Nikolu na utakmici
Sin Nikole Jokića prvi put u javnosti
22/02/2025Saznajte više
Pročitajte još
Čola skromno proslavlja Aranđelovdan: Slavski kolač, sveća i ikona porodičnog zaštitnika
Zdravko Čolić sa porodicom proslavlja Aranđelovdan
21/11/2025Saznajte više
Ja sam lepši, pametniji i skromniji: Nebojša Grnčarski za HELLO! priča o svom bratu blizancu
Nebojša Grnčarski ima brata blizanca
21/11/2025Saznajte više
Jelena Gavrilović otkriva pravu istinu o selidbi u inostranstvo i udaji na jesen
Jelena Gavrilović u ekskluzivnom intervjuu za magazin Gloria otkriva najnovije detalje iz svog privatnog, ali i poslovnog života
20/11/2025Saznajte više
Maja Mandžuka o prijateljstvu sa Dajanom Kiton: Moja sestra Maša sarađivala je sa njom, upoznale smo se, kako to obično biva...
Glumica Maja Mandžuka otkriva detalje poznanstva sa slavnom oskarovkom Dajanom Kiton, koja je preminula 11. oktobra u Kaliforniji, u 80. godini života
20/11/2025Saznajte više
Živojinovići spremaju krsnu slavu, kotlić nasred dvorišta, Viktor glavni domaćin, pokazao kako teku pripreme (foto)
Živojinovići spremaju slavu, kotlić nasred dvorišta
20/11/2025Saznajte više
Kako je nastala "Žikina dinastija"? Rialda je tada imala samo 14 godina, majka je umesto nje potpisala ugovor
Kako je zaista nastala Žikina dinastija?
20/11/2025Saznajte više
Komentari (0)