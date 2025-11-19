Ignjat Jokić proslavio prvi rođendan! Velika žurka u Denveru

Ignjat Jokić je sada već veliki dečko koji je uz pomoć sestre Ognjene oduvao prvu svećicu sa torte! U Denveru se slavilo u krugu najbliže porodice i prijatelja, a fotografije iz porodičnog doma Jokića još uvek nisu osvanule na društvenim mrežama.

Poznato je da je par odlučio da još uvek ne objavljuje javno fotografije sina. Na Natalijinom nalogu na društvenoj mreži Instagram nema objave sa Ignjatom još uvek, za razliku od fotografija i snimaka Ognjene koje je Jokićeva supruga ponosno podelila. Ipak, i mali Ignjat je nedavno viđen u javnosti. Youtube Screenshot/Denver Nuggets

Ušuškan u maminom naručju, dečak je privlačio pažnju kako posetilaca utakmice, tako i medija. A Nikola im je, po završetku meča, poslao poljubac.

Snimci na kojima je nasmejana Natalija sa decom kruže društvenim mrežama, a po onome što može da se vidi na snimku nastalom tokom jedne utakmice u Rigi Ignjat je, baš kao i Ognjena nasledio svetlo plavu kosu od majke.

Tokom zagrevanja na jednoj utakmici najbolji košarkaš na svetu je snimljen u trenutku kada je pogledom tražio svoju porodicu na tribinama, a zatim je kamera okrenuta i na tribina. Tamo su viđeni Natalija, Ognjena i Ignjat kod majke u krilu.

Pre godinu dana baš na današnji dan osvanula je vest da je Nikola Jokić propustio dve utakmice za redom, a da nije bio povređen. Klub iz Kolorada saopštio je da MVP zbog „ličnih razloga” nije igrao u prvoj od dve uzastopne utakmice protiv Memfisa, a isti su navedeni i dva dana ranije.

Tada su američki mediji spekulisali da je razlog Nikolinog odsustva porođaj supruge Natalije. Naime, američki portal "Nugglove" naveo je sledeće:

- Razlozi Jokićevog odsustva nisu zvanično objavljeni, ali preovlađuju glasine koje sugerišu na to da je odsutan iz tima zbog rođenja sina. Ovo je odlična vest za Nikolu i njegovu porodicu, a svi izveštaji govore da su on i njegova porodica dobro - stoji na Nugglove.

Out of respect for Nikola’s wishes, we aren’t going to say anything more about the personal reasons he is missing tonight’s game. I can confirm that he and his family are fine and there is nothing to be alarmed about! https://t.co/lwmWd8Vxzh — Katy Winge (@katywinge) November 15, 2024

I ispostavilo se da nisu spekulacije već da se zaista Ignjat Jokić rodio 15. ili 16. novembra 2024. godine u Sjedinjenim Američkim Državama baš kao i tri godine pre njega, starija sestra Ognjena.





