Ekskluzivno za HELLO! Nataša Aksentijević: Mog brata su ukrali u porodilištu!

Autor: | 18/11/2025

Porodična tragedija Nataše Aksentijević

Nataša Aksentijević za novi broj magazina HELLO! dala je intervju u kojem je pričala o karijeri, suprugu Dušanu, ali pre svega roditeljstvu.

Na slikanje je došla sa mlađom ćerkom Verom, koja je ove jeseni krenula u prvi razred. Preslatka devojčica vrlo ozbiljno je shvatila svoj zadatak, pa je pozirala sa poznatom mamom koja nam je otkrila da to nije prvo Verino iskustvo sa medijima.

Poznata glumica i voditeljka, ekskluzivno za HELLO! prvi put govori o porodičnoj tragediji koja se desila pre njenog rođenja i zauvek obeležila put njenih najbližih.

Ceo intervju sa Natašom Aksentijević možete pročitati u novom broju magazina HELLO! 

