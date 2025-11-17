Marija Bergam doživela tešku povredu: Onesvešćivala sam se od bolova, mesecima sam bila u krevetu

Marija Bergam glumačku karijeru bazira na ulogama koje studiozno bira želeći da istakne sve svoje talente i kvalitete, a publika ju je zavolela kroz seriju "Senke nad Balkanom". O lepoj dramskoj umetnici znamo tek onoliko koliko nam dozvoli, jer ne voli privatni život da ističe po medijima i javnosti, pa smo tako ostasli iznenađeni da je pored glume ona sjajna i u baletu.

Glumica poreklom iz Kotora rođena je 1991. godine, a nakon srednje baletske škole upisala je Fakultet Dramskih umetnosti u Beogradu gde je četiri godine kasnije i diplomirala. Hello arhiva

- Velika je razlika između glumaca i baletskih igrača, koji su navikli na mnogo veću discipline. Kad sam upisala Akademiju imala sam previše vojnički, štreberski pristup. U baletu morate da nešto ponovite bezbroj puta da bi to bilo dobro, a u glumi nije neophodno. Međutim, meni je trebalo vremena da se na to naviknem.

Dok se profesionalno bavila baletom u mlađim danima, dogodila joj se teška povreda kolena usled naglog rasta, oporavak je bio dug a strah prisutan godinama kasnije.

- Nekako nisu stvari krenule da se razvijaju u pravom pravcu što se tiče baleta. Prvo je bila ta velika povreda kolena koja se desila zbog naglog rasta. Ja sam u jednom trenutku baš izrasla i onda su mi objasnili da mišići nisu mogli da prate rast kostiju i tu se desila ta strašna povreda, znam da sam se onesvešćivala od bolova i da sam mesecima bila u krevetu. Posle toga sam se vratila na balet ali sa jednim ogromnim strahom jer ti sada, kada si pretrpeo toliki bol treba da izađem i da igram a ovamo razmišljam "O Bože pomozi da se ne desi opet". I godinu dana sam ja tako izdržala kada se ponovila u nekom manjem obimu ali opet se ponovila. Tad su mi rekli da ukoliko se opet ponovi to je to, može da se desi da mi ostane neka posledica, neka disfunkcija noge - bila je iskrena Marija Bergam u jednom podkastu pre nekoliko dana.

Ove jeseni Marija završava snimanje serije “Senke nad Balkanom”, a posvećena je i intermedijalnoj predstavi “Španska luda”, koja je praktični deo njenog umetničkog doktorata na FDU.

Osim na profesionalnom planu, Marija Bergam ostvarena je I na porodičnom. O drugom braku, u koji je stupila posle razvoda od kolege Raše Bukvića, nerado priča u javnosti budući da njen suprug nije javna ličnost.

- Moj suprug nije iz javne sfere. Radi u domenu prosvete i izdavaštva -rekla je jednom prilikom za HELLO! lepa glumica, majka Danila i Olge.





