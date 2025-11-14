Nesuđena balerina, uspešna glumica, a sada i ovo: Marija Bergam sve iznenadila

Obrazovanje Marije Bergam je izuzetno

Marija Bergam rođena je 1991. godine u Kotoru, dok je Fakultet dramskih umetnosti završila u Beogradu. Na Akademiju je otišla iz srednje baletske škole.

- Velika je razlika između glumaca i baletskih igrača, koji su navikli na mnogo veću discipline. Kad sam upisala Akademiju imala sam previše vojnički, štreberski pristup. U baletu morate da nešto ponovite bezbroj puta da bi to bilo dobro, a u glumi nije neophodno. Međutim, meni je trebalo vremena da se na to naviknem.

Ove jeseni Marija završava snimanje serije “Senke nad Balkanom”, a posvećena je i intermedijalnoj predstavi “Španska luda”, koja je praktični deo njenog umetničkog doktorata na FDU.

Reč je o predstavi koja je tri koraka u budućnost od onoga na šta smo navikli, jer publika istovremeno ima utisak da gleda pozorišnu predstavu i film. Kako taj zanimljivi spoj izgleda mogla je da vidi publika na sceni Bitef teatru, a o svemu što je prethodilo ovom delu Marija je pričala za Story. Boško Karanović

- Ideju da u svom radu eksperimentišem digitalnim tehnologijama dobila sam zato što nas na umetničkim doktorskim studijama obavezuju na umetničku inovaciju, a u pozorištu je, čini se, davno sve rečeno. U jednom trenutku sam se setila prekrasne predstave „Izgubljeni pejzaži“, takođe u Bitef teatru, u kojoj smo imali interaktivne vizuale. Pomislila sam – hajde da mislimo u tom pravcu i, malo po malo, došli smo na ideju da napravimo avatara na sceni. Preveli smo čuveni francuski tekst „Španski kardinal“, u kome glavnu ulogu ima kraljica Huana Luda, koja je u istoriji poznata kao zaista luda.

- Ja sam, kao kraljica, prisutna na sceni, a glavni lik je Kardinal, kog glumi Slobodan Beštić. On nije na sceni, već se zajedno sa snimateljem nalazi van scene, u green room-u. U istom trenutku se snimak prenosi na scenu. Projekcije gledaocu dočaravaju svet razlomljenog uma kraljice Huane, koja je odbila da vlada i zatvorila se u svoje unutrašnje ludilo. Ona postaje metafora otpora, ženske slobode i cene moći. Lena Kovačević je uradila fantastičan song, a uskoro snimamo spot koji će spojiti njen talenat i lepotu i fantastične vizuale iz predstave.

Osim na profesionalnom planu, Marija Bergam ostvarena je I na porodičnom. O drugom braku, u koji je stupila posle razvoda od kolege Raše Bukvića, nerado priča u javnosti budući da njen suprug nije javna ličnost.

- Moj suprug nije iz javne sfere. Radi u domenu prosvete i izdavaštva -rekla je jednom prilikom za HELLO! lepa glumica, majka Danila I Olge.





