Ovde se pronašao: Duško Tošić ima novi biznis, donosi mu ogroman novac, svi hvale njegov rad

Duško Tošić od kada je prestao profesionalno da se bavi fudbalom, odnosno okačio kopačke o klin, jedan je od najuspešnijih fudbalskih menadžera u regionu. Osim toga, pre godinu dana pokrenuo je još jedan biznis a tiče se ugostiteljstva pa je tako u luksuznom beogradskom naselju otvorio restoran.

Međutim, ni to mu nije bilo dovoljno pa je shvatio da je najbolje ulaganje u građevinske projekte, pa tako od nedavno se i time bavi. Instagram

Nekadašnji fudbaler završio je izgradnju luksuzne stambene zgrade u Zemunu, a svi stanovi već su rasprodati, što mu je donelo višemilionsku zaradu. Kako otkriva dobro obavešteni izvor blizak Tošiću za Informer, koji je nadomak Zrenjanina nedavno kupio vikendicu s bazenom, bivši reprezentativac se povukao iz ugostiteljstva i gotovo u potpunosti posvetio građevinskim projektima, u koje ulaže novac zarađen tokom bogate sportske karijere i milionskih fudbalskih ugovora.

- Duško je pametno ulagao još dok je aktivno igrao. Danas ima partnera s kojim vodi građevinski biznis, a zgrada u Zemunu njihov je najuspešniji projekat do sada. Lokacija je izuzetno mirna i tražena, a objekat je urađen po najnovijim standardima - zato su se stanovi prodali mnogo brže nego što su očekivali - otkriva izvor.

Zgrada se odlikuje modernom arhitekturom, vrhunskim materijalima i luksuznim završnim radovima, pa je veliki broj kupaca obezbedio svoje stanove još tokom izgradnje.

- Tošić planira da nastavi u istom pravcu. Ovaj projekat mu je pokazao da je građevina pravi potez i da može da bude izuzetno profitabilna kada se radi ozbiljno, temeljno i kvalitetno - zaključuje sagovornik za pomenuti medij.

U investitorskim krugovima kažu da je Duškova zgrada jedna od najkvalitetnije izgrađenih poslednjih godina, te da oni koji kupe nekretninu od bivšeg sportiste sigurno neće zažaliti.





