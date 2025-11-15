Vlade Divac vidno emotivan: Nikada nisam upoznao nekoga ko je mojoj duši tako prijao, fali mi Žarko da danas popijemo kafu

Vlade Divac među prvima je danas stigao na promociju monografije "Žarko Laušević" u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Baš na drugu godišnjicu smrti jednog od najvećih umetnika sa ovih prostora, veliki broj glumaca okupio se da po ko zna koji put oda počast kolegi kakav će se teško ponovo roditi.

Pored ostalih i Vlade Divac danas je govorio svom druženju sa Laušom, kako u Njujorku, tako i u Beogradu.

- Nikada nisam upoznao nekoga ko je mojoj duši tako pijao dok sam ga slušao i provodio vreme s njim. Dugo sam razmišljao šta da ispričam. Moj drugi sin Matija je jedno vreme živeo u Njujorku i njegova druga porodica bili su Anita i Žarko. Uvek su bili tu da opere stvari, da nešto skuvaju. On je tada morao da odluči da li želi da se bavi sportom ili ne. Ja sam video da neće biti vrhunski sportista i voleo sam da on to sam shvati na vreme. Imao je teške povrede i Žarko mu je bio kao drugi otac za savete. Rekao mu je da u životu može sve da proba i da ide gore ili dole, ali da nikad ne dozvoli da izgubi dostojanstvo. Ostalo mu je to do danas. Žarko je živeo život, ali nije izgubio dostojanstvo - kazao je Divac.

Boško Karanović

Nastavili su da se druže i u Srbiji.

- Igrom slučaja smo bili komšije u Beogradu. Baš to veče pred premijeru "Heroja Halijarda" pili smo kafu, i baš mi danas fali - setio se Vlade.

Monografija je rezultat obimnog rada autora koji su pisali tekstove o pojedinim glumačkim segmentima ovog umetnika. Monografija je opremljena velikim brojem dokumentarnih fotografija, velikim delom iz privatne arhive Žarka i Anite Laušević. Te tekstove prati više od pedeset sagovornika koji su svedočili o radu sa Žarkom u pozorištu, na filmu i televiziji, kao i desetak njegovih prijatelja. Urednik Monografije je Radmila Stanković. Na samom početku promocije reč su imala urednica knjige novinarka Radmila Stanković i Benita Marinović iz izdavačke kuće "Hipatia".

