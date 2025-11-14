Porodila se Kardi Bi četvrti put, pol bebe krije

Kardi Bi porodila se i na svet donela četvrto dete. Prema rečima njenog PR tima, oseća se odlično i presrećna je, a poznato je već da je ovo njeno prvo dete s NFL zvezdom Stefonom Digsom.

Pevačica i reperka se na ovu lepu temu i sama oglasila na Instagramu, objavivši video u kojem peva pesmu "Hello" sa svog najnovijeg albuma "Am I the Drama?".

- Moj život je oduvek bio kombinacija različitih poglavlja i različitih sezona. Moje poslednje poglavlje bio je početak nove sezone. Početak nikad nije lak, ali vredelo je! Dala sam svetu novu muziku i novi album! Nova beba u mom životu i još jedan razlog da budem najbolja verzija sebe, još jedan razlog da volim sebe više od bilo čega i bilo koga, kako bih mogla da dajem bezuslovnu ljubav svojoj deci i život kakav zaslužuju - ispisala je na Instagramu.

- Sledeće poglavlje je Ja vs. Ja! To sam ja protiv svih prepreka i protiv svega što mi se nađe na putu. Počela sam da se pripremam za turneju kako bih telo i um dovela u red. Ništa me neće sprečiti da vam pružim performans kakav niste još videli! Naučila sam, zacelila sam i volim ženu kakva sam postala! Eto, to ova sledeća era znači za mene i započinjem je bolja nego ikad - poručila je pevačica.

Kardi Bi i Stefano Digis su dugo krili vezu od javnosti, a glasine su započele krajem 2024. godine. Prvi put su se u javnosti pojavili kao par tek u maju 2025, a Kardi Bi je objasnila da je trudnoću krila od svih sve do trenutka kada je shvatila da je spremna da je saopšti. S bivšim suprugom Ofsetom ima troje dece, sina i dve ćerke.





