Novak bordio Zvezdu iz sveg glasa u Areni, ovako se navija za svoj klub

Novak Đoković je spektaklurano osvajanjem Hellenic Championshipa završio sezonu i dok odmara od tenisa ne propušta da prati košarku. Najuspešniji teniser u istoriji došao je da podrži igrače Crvene zvezde protiv Monaka u Beogradu u Evroligi.
Poznato je da je Nole veliki navijač crveno-belih i da svaki slobodan trenutak koristi da uživo pogleda duele tima sa Malog Kalemegdana.
Crvena zvezda je uprkos tome što ima mnogo problema, i što se tek vratila sa dalekog gostovanja u Dubaiju, uspela da pobedi Monako u fantastičnoj utakmici u "Beogradskoj areni". Vodili su gosti, ali ih je Zvezda u drugom poluvremenu slomila sjajnom odbranom koju je pokretala i energija sa tribina, tako da je na kraju usledilo veliko slavlje posle 91:79.
Sa igračima Crvene zvezde slavio je i najbolji teniser svih vremena Novak Đoković koji je i ovaj meč pratio iz lože, a u više navrata snimljen je kako "luduje" na navijačke pesme.
Nije to naravno jedini trenutak kada su ga navijači s tribine snimili, prosto i sam Đoković se "punio energijom" čitavu utakmicu i pevao je zajedno sa celom halom koja je dala taj dodatni impuls u drugom poluvremenu da se Monako konačno slomi. Za jednu od najvažnijih pobeda ove sezone koju nisu mogle da ugroze ni brojne povrede koje su snašle tim Saše Obradovića.
Ovo je već ko zna koji put da je ove sezone Novak Đoković bio na utakmicama Crvene zvezde, dok smo ga nedavno videli i da je u Atini gledao duel Olimpijakosa i Partizana.
