Jovo Maksić: Porodica jeste tvrđava

Jovo Maksić tumači glavnu ulogu u seriji “Tvrđava”

Prva epizoda nove dramske serije “Tvrđava” - snažne, emotivne priče o porodici, ljubavi i moralnim izborima u vremenu velikih promena, emituje se na Prvom programu RTS-a u petak, 14. novembra. Potom će serija nastaviti redovno emitovanje svake subote i nedelje.

Glavne uloge tumače mladi glumci Darija Vučko i Ognjen Mićović, ako i Jovo Maksić.

U seriji “Tvrđava” gledaćemo i Ljubomira Bandovića, Nikolu Pejakovića, Midoraga Radonjića, Nikolinu Friganović, Slavišu Ćurovića, Nebojšu Dugalića...

Tema koju serija obrađuje nije laka, a prati dešavanja u Jugoslaviji s početka devedesetih godina prošlog veka. Jovo Maksić izjavio je da je zanemeo kada je vide oscenario, ali i kada je odgledao prve dve epizode.

- Danas se lako može skliznuti u patetiku i manipulsati nekim stvarima, kada je reč o toj tematici koja je i dalje bolna, a koja je neki deo i moje istorije, mog života. To se izbeglo, a reditelj Saša Hajduković je to odradio kao jednu toplu, ljudsku priču, antiratnu pre svega. U prvi plan je stavio porodicu, zapravo porodica jeste tvrđava – rekao je glumac, pa dodao:

- Za takvu priču morate imati korene odatle, da biste mogli shvatiti i da bi mogli na jedan pošten način da je ispričate. A to se upravo desilo i jako mi je drago. Gordan Jović

Kako je izjavio, siguran je da će serija duboko dotaći emocije brojnih gledalaca. I sam je, pošto je odlgedao prve dve epizode, bio pod velikim utiskom.

- To stvarno izgleda sjajno, drugačije od svega što je do sada snimano, sa mnogo emocija iznutra, sa mnogo nekih detalja koji su perfektni, koji su me ostavili bez reči. Posle gledanja ja sam... Bukvalno mi je došlo samo da sedim. To je možda najlaški deo priče, u te prve dve epizode. To je sam početak svega toga, gde imate lepotu života i naslućujete neko zlo koje se sprema – poručio je Jovo Maksić, koji glumi oca mladog Luke Baše.

- Deca su par meseci ranije išla u Knin, razgovarali su sa ljudima koji tamo žive, kupili su znanje. Ognjen je baš mnogo radio na naglasku, imao je veliku odgovornost. Ponekad je bio i “dosadan” sa svojim pitanjima. Pošto mu ja igram oca, najviše je mene maltretirao i hvala mu za to jer je urodilo plodom – istakao je, govoreć i o mladom glumcu Ognjenu Mićoviću. Aleksandar Letić





