Čestitamo: Olga Danilović diplomirala

Olga Danilović diplomirala! Najbolja srpska teniserka, završila je fakultet na studijskom programu Menadžment u sportu na Fakultetu za sport Univerziteta "Union - Nikola Tesla". Sa najvišom mogućom ocenom uspešno je odbranila diplomski rad na temu „Organizacija sportskih događaja na primeru WTA turnira“.

Tokom 20 – minutnog izlaganja Olga je pokazala da se ne snalazi samo sjajno na teniskom terenu, već i na polju menadžmenta blista. Sažetim i tečnim izlaganjem upoznala je sve prisutne kako funkcioniše jedna od najboljih sportskih asocijacija koja zastupa interesa dama – WTA tur. Instagram

- Vrlo sam zadovoljna kako sam odbranila diplomski rad. Kao što sam i u izlaganju rekla tenis te nauči toj nekoj disciplini i ja sam ovde došla spremna da to izgleda savršeno onako kako sam ja to zamislila - istakla je Olga Danilović, a onda dodala

- Treme je bilo dosta. Šalila sam se sa svojom mentorkom „možeš da me staviš ovde pred celim amfiteatrom da trčim koliko god treba, ali kada treba ovako nešto da se radi, baš me hvata trema“. Međutim, isto kao i na terenu, kada sam krenula da pričam, nestala je potpuno. Ovo je moj svet, znala sam tačno šta će da mi bude poenta i sve je na moju ogromnu sreću ispalo vrlo uspešno.

Nije Olga po završetku odbrane krila ogromno zadovoljstvo svime što je prošla u proteklom periodu na Fakultetu za sport.

- Bilo mi je predivno. Svi profesori su mi izlazili u susret, i kada sam bila u Kini, Americi. Gurali su me i podsticali da učim i radim, pomagali su mi da ono što živim kroz tenis da prenesem i na fakultet. Napravili smo divan posao i ovo je zajednička pobeda. Jako sam srećna što sam baš izabrala Fakultetu za sport.

Sjajna teniserka ističe da je obrazovanje vrhunskih sportista veoma važno za život posle sportske karijere.

- Mislim da se sve da uskladiti. Nije uvek lako, daleko od toga. Ovo je definitivno bio moj neki cilj da završim. Jeste tenis moj život trenutno, ali posle toga se nastavlja da kažem taj svakodnevni život. Ovde neću stati, nastaviću da se školujem. Svi smo svesni da sportisti kada završe karijeru često kažu ne znam šta ću dalje, a ovo je sada definitivno velika olakšica za mene.

Olga već ima neku ideju šta bi mogla da radi po završetku karijere.

- Trener sigurno neću biti jer sam suviše emotivna i vezala bih se za nekoga. Više sebe vidim u toj nekoj organizaciji, da kažem van glavnih reflektora. Photo by Eric Alonso/Getty Images for ITF

Sezona na WTA turu je okončana, a Olga je završila na 68. mestu svetske rang liste.

- Uvek može bolje. Imala sam divne momente i ove godine, neke velike pobede. Zadovoljna sam, ali verujem da će sledeća sezona da krene makar kao ova.

Olga će imati sada i kratku pauzu da se odmori od tenisa.

- Posle ovog idem da proslavim odbranu diplomskog rada i završetak osnovnih studija, a onda kreće polako u pripreme za narednu sezonu.





