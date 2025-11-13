Beograd na nogama, spektakl u Sava centru: Halid Muslimović oduševio, publika u glas pevala mnogobrojne hitove

Halid Muslimović sinoć je održao spektakularni koncert u Sava centru pod nazivom „Mene je učilo vrijeme“ i oduševio krcatu Plavu dvoranu. Pevač je, inače, pred početak koncerta bio dobro raspoložen, a puno mu je srce bilo što najmilije vidi u prvim redovima. Ivan Vučićević

Veče je počelo istoimenom pesmom, kojom je Halid otvorio trosatni spektakl i odmah podigao publiku na noge.

- Treme nema zato što sam navikao na velike koncete. Koncert u Beogradu je nešto drugo i imam samo veću odgovornost da to bude kako treba, prvo meni, pa će i onima koji su tu biti još bolje - rekao je Halid večeras.

- Moj prvi solistički koncert je bio u hali Pionir, neke 1984. godine. Tada sam bio u drugačijoj poziciji, "nosilo me je vreme", a posle me je vreme učilo. Vreme je pravi fakultet. Naučio sam da u životu ima lepih i ružnih stvari, raznih krivina, turbulencija, ali to sve treba svesti na ljubav i lepotu i pokušati da to sve bude kako treba, lagano - rekao je Halid potom.

Halid je nizao svoje hitove, a u jednom momentu se rasplakao. On je imao segment posvećen kolegama koje više nisu sa nama, te su ga emocije potpuno preplavile. Nije mogao da peva i sve vreme je brisao suze.

Ogroman broj ljudi uglas je sa Halidom pevalo hitove poput „Idi moram da ti kažem“, „Slušaj majko moju pesmu“, „Učini bar jedan pogrešan korak“, Ne troši suze“, „Želja si mi samo ti“. Koncertu su prisustvovala Halidova porodica, kao i veliki broj kolega među kojika su bili Mitar Mirić, Sanja Maletić, Jovana Tipšin, Zorica Brunclik, Biljana Jevtić i drugi.

Posle dvojice gostiju Benjamina Kličića i Ferida Avdića, Halid je deo večeri posvetio svojim kolegama, velikanima koji nisu više sa nama. Otpevao je hitove Šabana Šaulića, Halida Bešlića, Tome Zdravkovića, Marinka Rokvića, Sinana Sakića i Džeja Ramadanovskog.

Sa druge strane, mnogi su uputili komplimente kada su ugledali Halidovu suprugu Adelisu koja je sjajno izgledala u sakou. Ivan Vučićević Ivan Vučićević Ivan Vučićević Ivan Vučićević Ivan Vučićević





