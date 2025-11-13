Viktor Živojinović raskinuo je sa Sofijom Spasojević, navode domaći mediji!

Kako piše Informer, par, koji je neko vreme i živeo zajedno, u Viktorovom stanu u luksuznom beogradskom naselju, pokušao je da nakon raskida reši nesuglasice, a potom su doneli odluku da ipak svako krene svojim putem. Instagram

Njih dvoje već više od dva meseca nisu zajedno, a sve do sada uspešno su skrivali da su se razišli u mirnom i civilizovanom tonu.

- Viktor i Sofija skoro dva meseca nisu zajedno... Par puta su se videli i pokušali da reše nesuglasice, ali nije išlo. Zato su rešili da svako krene svojim putem, tvrdi izvor za gorenavedeni list.

Da je vest o raskidu istina svedoči i prestanak zajedničkih objava na mrežama, koje su ranije bile gotovo svakodnevne. Lepa Brena sa Sofijom je imala blizak odnos, kako je manekenka putovala sa njima na gotovo sva porodična putovanja, te su se dosta zbližile. Ipak, odluku svog sina i njegove bivše partnerke poštuje, iako je sa Sofijom ostala u dobrim odnosima.





