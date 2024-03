Ova lepa voditeljka je nova devojka Viktora Živojinovića, Brena oduševljena snajkom

Mlađi sin Lepe Brene i Bobe Živojinović, koji uskoro puni 26 godina, važi za miljenika lepšeg pola, a u medijima se uz njegovo ime neretko provlači pitanje – ko je nova devojka Viktora Živojinovića. Antonio Ahel/ATAImages

Viktor nikada nije bežao od odgovora, i kad god je bio u emotivnoj vezi javno se pojavljivao sa izabranicom i otvoreno govorio o ljubavi.

Da je nekoliko meseci posle raskida poslednje romanse ponovo srećno zaljubljen potvrdio je krajem prošle godine.

Tada je na Instagramu objavio zajedničku fotografiju sa misterioznom brinetom, kojoj je sakrio lice emotikonom srca. Instagram

Sada je, konačno, rešio da je i zvanično predstavi i to, ni manje ni više, nego na nastupu svoje majke.

Kako hellomagazin.rs ekskluzivno saznaje, nova devojka Viktora Živojinovića je Sofija Spasojević, voditeljka emisije “Moj dan Blic dan” na Blic TV.

Miloš Nadaždin

Korisnicima društvenih mreža nije promaklo da folk zvezda lajkuje Sofijine postove, kao i da ona nosi bodi iz Brenine nove kolekcije.

A kada se već tako dobro slažu, sasvim je logično da se Viktor i Sofija prvi put pojave kao par na koncertu Lepe Brene. Instagram

Imajući u vidu da je pevačica na Kopaniku nastupila zajedno sa našom najvećom muškom zvezdom, Zdravkom Čolićem, medijska pažnja nije izostala.





Sofija Spasojević je, svojevremeno, u razgovoru za Žena.rs otkrila da je bila višestruki državni prvak u plivanju. Od sporta je morala da odustane zbog ozbiljne povrede. Kasnije se okrenula modelingu, društvenim mrežama, fotografiji i voditeljskom poslu. Instagram

Da nikad ne znamo šta nosi novi dan, svedoči i Sofijina izjava, nedugo pre nego što je upoznala Viktora Živojinovića.

- Nemam vremena za ljubav, niti prevelikog interesovanja. Nekako, videla sam kako to izgleda i nije mi se dopalo. Ne zanima me to. Mislim da trenutno treba da trošim vreme na druge, kvalitetnije, lepše i produktivnije stvari.

