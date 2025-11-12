Uz prijatelje Milana i Žiku proveli smo mnoge praznike, sada stižu njihovi praunuci

Premijera filma “Povratak Žikine dinastije” zakazana je za 2. decembar
Prvi deo najgledanijeg domaćeg filmskog serijala “Žikina dinastija” premijerno je prikazan davne 1985. , a posle godinu dana stigla je i “Druga Žikina dinastija”. Četiri decenije kasnije publika će moći da pogleda i dugo najavljivan nastavak komedije o “dinastiji Pavlović”. Bez njih su novogodišnji praznici odavno postali nezamislivi.
Duhovit, emotivan i pun prepoznatljivog šarma koji je ovu priču učinio besmrtnom, „Povratak Žikine dinastije“ sada nam donosi priču o Miši Pavloviću, koga i dalje tumači Nikola Kojo, a čije ljubavne i egzistencijalne probleme budno prate Frau Elza, (Vesna Čipčić) i otac Boba (Vladimir Petrović)
Ovaj porodični film, na prvom mestu pun zdravog i prepoznatljivog humora, podjednako je i emotivan, ali i prepun prepoznatljivog šarma koji je ovu filmsku priču učinio besmrtnom. „Povratak Žikine dinastije“ donosi novo poglavlje u životima omiljenih junaka.
Radnja filma prati Mišu Pavlovića, koji se posle dužeg vremena ponovo susreće sa sinovima koji žive u Moskvi. Njihov dolazak pokreće lavinu komičnih, ali i dirljivih situacija koje unose haos, emocije i mnogo smeha u porodični dom.
Kada se na sceni pojave mladi Žika i Milan, nosioci imena svojih čuvenih pradeda, publiku očekuje nova generacija „Žikine dinastije“- sa istom toplinom, duhovitošću i porodičnim duhom koji su obeležili originalnu sagu i osvojili srca gledalaca.
Glumačku podelu čine: Nikola Kojo, Danijela Dimitrovska, Nikola Brun, Gavrilo Ivanković, Srđan Timarov, Mladen Sovilj, Jovo Maksić, Vesna Čipčić, Vladimir Petrović, Gala Videnović, Slobodan Boda Ninković, Ljiljana Stjepanović, Milena Predić, Tamara Radovanović, Katarina Veljović, Mina Nenadović i mnogi drugi.
Premijera je zakazana za 2. decembar.
