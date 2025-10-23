Premijera filma “Povratak Žikine dinastije”: Ovako Boba izgleda 40 godina kasnije

Premijera filma “Povratak Žikine dinastije” zakazana je za 2. decembar u “Sava” centru.

Prvi deo najgledanijeg domaćeg filmskog serijala “Žikina dinastija” premijerno je prikazan davne 1985. godine, da bi posle godinu stigla i “Druga Žikina dinastija”. Četiri decenije kasnije stiže i dugo najavljivan nastavak komedije o “dinastiji Pavlović”. Nemanja Miščević

Duhovit, emotivan i pun prepoznatljivog šarma koji je ovu priču učinio besmrtnom, „Povratak Žikine dinastije“ sada nam donosi priču o Miši Pavloviću, koga i dalje tumači Nikola Kojo, a čije ljubavne i egzistencijalne probleme budno prate Frau Elza, (Vesna Čipčić) i otac Boba (Vladimir Petrović).

Glavna linija priče prati Mišu kome dolaze sinovi koje dugo nije video, jer žive sa Natašom u Moskvi. Kada stignu momci koji nose imena svojih pradeda - Žike i Milana, počinje nova luda godina, prepuna smeha, avanture, ali i porodičnih vrednosti.

Za sve one koju su dugo čekali nastavak ovog kultnog filma, svakako će najbolji uvod biti pesma “Stani tugo” koju izvodi Nikola Kojo u ulozi Miše.

Legendarni Dragomir Bojanić Gidra i Marko Todorović, kao i Jelena Žigon, Dara Čalenić i Rialda Kadrić već dugo nisu sa nama, ali tu su dobro poznata glumačka imena: Srđan Timarov, Jovo Maksić, Gala Videnović, Slobodan Boda Ninković, Ljiljana Stjepanović...

Glumački debi imaće manekenka Danijela Dimitrovska, a kao mlade nade pojavljuju se Nikola Bruno i Gavrilo Ivanković. Nemanja Miščević

Vladimir Petrović još jednom će se pojaviti kao svima omiljeni Slobodan Boba Pavlović. Njegovu ljubav sa lepom Marijom pratile su generacije ljudi koji su odrastali na ovim prostorima, a serijal “Lude godine” i dalje se prikazuje na našim televizijama i uvek ima zavidan broj gledalaca. Nemanja Miščević Youtube screenshot





