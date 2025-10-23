Premijera filma “Povratak Žikine dinastije”: Ovako Boba izgleda 40 godina kasnije

Premijera filma “Povratak Žikine dinastije” zakazana je za 2. decembar u “Sava” centru.
Prvi deo najgledanijeg domaćeg filmskog serijala “Žikina dinastija” premijerno je prikazan davne 1985. godine, da bi posle godinu stigla i “Druga Žikina dinastija”. Četiri decenije kasnije stiže i dugo najavljivan nastavak komedije o “dinastiji Pavlović”.
Duhovit, emotivan i pun prepoznatljivog šarma koji je ovu priču učinio besmrtnom, „Povratak Žikine dinastije“ sada nam donosi priču o Miši Pavloviću, koga i dalje tumači Nikola Kojo, a čije ljubavne i egzistencijalne probleme budno prate Frau Elza, (Vesna Čipčić) i otac Boba (Vladimir Petrović).
Glavna linija priče prati Mišu kome dolaze sinovi koje dugo nije video, jer žive sa Natašom u Moskvi. Kada stignu momci koji nose imena svojih pradeda - Žike i Milana, počinje nova luda godina, prepuna smeha, avanture, ali i porodičnih vrednosti.
Pročitajte
Za sve one koju su dugo čekali nastavak ovog kultnog filma, svakako će najbolji uvod biti pesma “Stani tugo” koju izvodi Nikola Kojo u ulozi Miše.
Legendarni Dragomir Bojanić Gidra i Marko Todorović, kao i Jelena Žigon, Dara Čalenić i Rialda Kadrić već dugo nisu sa nama, ali tu su dobro poznata glumačka imena: Srđan Timarov, Jovo Maksić, Gala Videnović, Slobodan Boda Ninković, Ljiljana Stjepanović...
Glumački debi imaće manekenka Danijela Dimitrovska, a kao mlade nade pojavljuju se Nikola Bruno i Gavrilo Ivanković.
Vladimir Petrović još jednom će se pojaviti kao svima omiljeni Slobodan Boba Pavlović. Njegovu ljubav sa lepom Marijom pratile su generacije ljudi koji su odrastali na ovim prostorima, a serijal “Lude godine” i dalje se prikazuje na našim televizijama i uvek ima zavidan broj gledalaca.
