Angelina Topić upisala fakultet, ovo zvanje će imati za nekoliko godina

Angelina Topić upisala fakultet, vest je koja je oduševila celu naciju!
Naša najuspešnija mlada atletičarka odlučila je da ne želi da kasni za svojom generacijom te je odmah po završetku srednje škole uzela indeks u svoje ruke i nastavlja školovanje u oblasti sporta i medicine.
Naime, na Instagram profilu Visoke sportske i zdravstvene škole osvanula je fotografija naše atletičarke sa indeksom u ruci, uz opis:
- Angelina Topić - naš brucoš. Navijamo da indeks bude pun dobrih ocena i da uspeh sa atletskih takmičenja prenese i na studije. Pored vrhunskih sportskih rezultata koje postiže na atletskim takmičenjima i osvojene bronzane medalje na nedavno održanom Svetskom prvenstvu, Angelina Topić od ove godine naš je student na programu Strukovni fizioterapeut.
Krajem septembra ove godine Angelina Topić je osvojila prvu bronzanu medalju na Svetskom prvenstvu u seniorskoj kategoriji. Bio je ovo drugi put za Angelinu da nastupa u finalu Svetskog prvenstva, pošto je 2023. godine u Budimpešti zauzela sedmo mesto.Mlada atletičarka je u kvalifikacijama bila perfektna i finale je obezbedila u tri skoka. Preskočila je bez greške prvo 1.83m, zatim i 1.88, a onda i 1.92m.
Pročitajte Srce Dragutina Topića ispunjeno je najvećom srećom: Angelina, volim te!
Angelina je, prvi put u seniorskoj karijeri, osvojila medalju na Svetskom prvenstvu. Bilo je izuzetno dramatično, finale Svetskog prvenstva u Tokiju je bilo prekidano dva puta zbog jake kiše. Angelina Topić je bila fantastična, ostvarila je najbolji rezultat ove sezone i približila se ličnom rekordu tako što je preskočila 1.97m.
Na kraju je, nakon što je tri puta bila neuspešna na 2m, morala da strepi i čeka skokove koleginica. Zaplakala je Angelina i pre nego što je Ukrajinka Mahučih poslednji put oborila visinu 2.02, a usledila je emotivna reakcija naše mlade atletičarke.
