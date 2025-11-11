Ovako se zove samo ona: Naša glumica dobila ime po čukunbabi

Vaja Dujović rođena je pre 35 godina u Beogradu, gde je diplomirala na Fakultetu dramskih umetnosti.. Publika ju je gledala u brojnim televizijskim serijama, a jednu od najzapaženijih uloga ostvarila je u “Državnom službeniku”. Ivan Vučićević

Taj angažman bio joj je i svojevrsna škola, budući da je radila sa autoritetima kao što su Aleksandar Berček i Žarko Laušević.

- Sa Aleksandrom Berčekom sam ranije imala priliku da radim, a sa Žarkom sam se prvi put srela u “Državnom službeniku”. Neverovatno je što vi njihovu veličinu ne osećate, a svesni ste da učite. Kad krene kadar, oni svojim zanatskim iskustvom, igrom i energijom otklanjaju svaku mistifikaciju i čine da se osećate egal. Prelepo i dragoceno iskustvo – rekla je ranije za HELLO!.

Uz oca Vladana Dujovića glumu je zavolela od malih nogu.

Na pitanje da lije to što potiče iz glumačke porodice prednost ili hendikep odgovorila je:

- Hendikep je možda gruba reč, a ne mislim da je nužno prednost. Odgovor je negde između. Kad si mali i nemaš odgovornosti, sve ti se čini kao igra. Drugo je kad si odrastao, kad počne realan život. Pokušavam da se ne obazirem na to da li nastavljam tradiciju, nego da brinem o svom putu. Porodica je svakako tu, i podržava me.

Vaja Dujović ima retko i neobično ime, a o tome kako ga je dobila ispričala je:

- Vaja je staro srpsko ime, pravoslavno, koje je nastalo verovatno od imena Vasilija. Moja čukunbaka se zvala Vaja. Nažalost, stradala je u Drugom svetskom ratu. Ime nisam dobila po tradiciji, već zato što se mojim roditeljima dopalo.

Iako kratko i jednostavno mnogima je teško da zapamte njeno ime.

- Često ispravljam ljude koji i govorim im da nisam ni Maja, ni Vaja – rekla je uz smeh.






