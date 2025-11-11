Horoskop za 11. novembar: Vodolija se opterećuje pogrešnim idejama, Devica bi trebalo da prihvati poslovni kompromis

Horoskop za 11. novembar 2025. godine
Ovan
Ljubav: Nema razloga da preuveličavate svoje potrebe u susretu sa voljenom osobom. Ne možete lako promeniti nečiju volju i mišljenje.
Posao: Pomisao da se nalazite ispred drugih, odslikava vašu potrebu za dominacijom ili potrebu da zavedete nova pravila poslovanja.
Zdravlje: Izbegavajte stresne ili naporne situacije koje vas iscrpljuju.
Bik
Ljubav: Vaše nezadovoljstvo je prolazna faza. Sitna prebacivanja i emotivne žaoke, samo pogoršavaju zajednički odnos.
Posao: Veliki efekti ponekad brzo isčezavaju. Nema potrebe da se povodite za lažnim utiscima o poslovnim prilikama.
Zdravlje: Usmerite svoje misli u pozitivnom pravcu, važno je da se opustite.
Blizanci
Ljubav: Partner deluje sumnjičavo i to se odražava na vaše neraspoloženje. Ne želite da se sukobljavate oko sitnica koje vas nepotrebno razdvajaju.
Posao: Očekuju vas različite obaveze, potrebno je da se dobro organizujete u susretu sa saradnicima. Na vreme zatražite nečiju podršku.
Zdravlje: Izbegavajte neporne situacije koje vas psihološki uznemiravaju.
Rak
Ljubav: Dobra volja čuda čini, dovoljno je da vidite osmeh zadovoljstva na licu drage osobe i da osetite novu kreativnu inspiraciju.
Posao: Ponekad vam nedostaje samopouzdanje i smisao za praktičnom orijentacijom, ali uvek postoji zaobilazno rešenje.
Zdravlje: Izbegavajte različite situacije koje vas psihički uznemiravaju.
Lav
Ljubav: Avantura može da vas dovete u neprijatnu situaciju. Bolje je da se opredelite za poznato društvo.
Posao: Lično dostojanstvo ili veliki ponos vam ne dozvoljavaju da se upuštate u raspravu sa jednom osobom.
Zdravlje: Prijaće vam rekreacija ili hobi.
Devica
Ljubav: Izbegavajte novu raspravu u susretu sa voljenom osobom o osetljivim temama, koje ni do sada niste uspeli da zaključite.
Posao: Zbog različitih interesovanja među saradnicima, morate da prihvatite poslovni kompromis ili neku utešnu varijantu.
Zdravlje: Važno je da smanjite svoju psihičku napetost ili nervozu.
Vaga
Ljubav: Nema razloga da očekujete previše razumevanja od osobe koja se nalazi pod negativnim uticajem. Potrebna vam je osoba sličnih afiniteta.
Posao: Izbegavajte nepotreban rizik na koji vas nagovaraju određeni saradnici. Ne možete da promenite sadašnje uslove u svoju korist.
Zdravlje: Posvetite pažnju nekim vedrim sadržajima, koji pozitivno utiču na vaše raspoloženje.
Škorpija
Ljubav:Tople emocije uvek deluju lekovito, stoga zadržite pažnju na voljenoj osobi. Planirajte neku omiljenu zabavu.
Posao: Ne vredi da se izlažete velikom mentalnom naporu ili da se suprotstavljate osobi koja uživa dobar glas i širi poslovni uticaj.
Zdravlje: Usmerite misli u pozitivnom pravcu.
Strelac
Ljubav: Partner pokušava da vam pomogne ili da vas oraspoloži. Prihvatite sve što dobijate od bliske osobe.
Posao: Stvari koje prećutkujete pred poslovnim partnerima, lako mogu da vas dovedu u neprijatnu situaciju.
Zdravlje: Prijaće vam više sati zdravog sna.
Jarac
Ljubav: Izbegavajte emotivne provokacije koje mogu da vas navedu na pogrešno ponašanje.
Posao: Delujete mudro ili promišljeno u susretu sa saradnicima. Nema potrebe da se ponašate nametljivo.
Zdravlje: Prijaće vam zabavni sadržaji.
Vodolija
Ljubav: Popustljivost pred voljenom osobom ne predstavlja znak emotivne slabosti. Opterećujete se pogrešnim idejama.
Posao: Umete da napravite dobru procenu u poslovnim pregovorima. Razmislite u kom pravcu treba da tražite nove odgovore i rešenja.
Zdravlje: Potrebno je da se rasteretite suvišnih briga i da olakšate svoju savest.
Ribe
Ljubav: Ponekad treba rizikovati, posebno ako vas na to inspiriše bliska osoba. Oslonite se na osećanja.
Posao: Umete da ostavite ozbiljan utisak na okolinu i da organizujete saradnike na akciju. Zato, bez kolebanja.
Zdravlje: Važno je da uskladite želje i mogućnosti.
Horoskop za 11. novembar 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook
