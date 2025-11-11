Horoskop za 11. novembar: Vodolija se opterećuje pogrešnim idejama, Devica bi trebalo da prihvati poslovni kompromis

Horoskop za 11. novembar 2025. godine

Ovan

Ljubav: Nema razloga da preuveličavate svoje potrebe u susretu sa voljenom osobom. Ne možete lako promeniti nečiju volju i mišljenje.

Posao: Pomisao da se nalazite ispred drugih, odslikava vašu potrebu za dominacijom ili potrebu da zavedete nova pravila poslovanja.

Zdravlje: Izbegavajte stresne ili naporne situacije koje vas iscrpljuju.

Bik

Ljubav: Vaše nezadovoljstvo je prolazna faza. Sitna prebacivanja i emotivne žaoke, samo pogoršavaju zajednički odnos.

Posao: Veliki efekti ponekad brzo isčezavaju. Nema potrebe da se povodite za lažnim utiscima o poslovnim prilikama.

Zdravlje: Usmerite svoje misli u pozitivnom pravcu, važno je da se opustite.

Blizanci

Ljubav: Partner deluje sumnjičavo i to se odražava na vaše neraspoloženje. Ne želite da se sukobljavate oko sitnica koje vas nepotrebno razdvajaju.

Posao: Očekuju vas različite obaveze, potrebno je da se dobro organizujete u susretu sa saradnicima. Na vreme zatražite nečiju podršku.

Zdravlje: Izbegavajte neporne situacije koje vas psihološki uznemiravaju.

Rak

Ljubav: Dobra volja čuda čini, dovoljno je da vidite osmeh zadovoljstva na licu drage osobe i da osetite novu kreativnu inspiraciju.

Posao: Ponekad vam nedostaje samopouzdanje i smisao za praktičnom orijentacijom, ali uvek postoji zaobilazno rešenje.

Zdravlje: Izbegavajte različite situacije koje vas psihički uznemiravaju.

Lav

Ljubav: Avantura može da vas dovete u neprijatnu situaciju. Bolje je da se opredelite za poznato društvo.

Posao: Lično dostojanstvo ili veliki ponos vam ne dozvoljavaju da se upuštate u raspravu sa jednom osobom.

Zdravlje: Prijaće vam rekreacija ili hobi.

Devica

Ljubav: Izbegavajte novu raspravu u susretu sa voljenom osobom o osetljivim temama, koje ni do sada niste uspeli da zaključite.

Posao: Zbog različitih interesovanja među saradnicima, morate da prihvatite poslovni kompromis ili neku utešnu varijantu.

Zdravlje: Važno je da smanjite svoju psihičku napetost ili nervozu.

Vaga

Ljubav: Nema razloga da očekujete previše razumevanja od osobe koja se nalazi pod negativnim uticajem. Potrebna vam je osoba sličnih afiniteta.

Posao: Izbegavajte nepotreban rizik na koji vas nagovaraju određeni saradnici. Ne možete da promenite sadašnje uslove u svoju korist.

Zdravlje: Posvetite pažnju nekim vedrim sadržajima, koji pozitivno utiču na vaše raspoloženje.

Škorpija

Ljubav:Tople emocije uvek deluju lekovito, stoga zadržite pažnju na voljenoj osobi. Planirajte neku omiljenu zabavu.

Posao: Ne vredi da se izlažete velikom mentalnom naporu ili da se suprotstavljate osobi koja uživa dobar glas i širi poslovni uticaj.

Zdravlje: Usmerite misli u pozitivnom pravcu.

Strelac

Ljubav: Partner pokušava da vam pomogne ili da vas oraspoloži. Prihvatite sve što dobijate od bliske osobe.

Posao: Stvari koje prećutkujete pred poslovnim partnerima, lako mogu da vas dovedu u neprijatnu situaciju.

Zdravlje: Prijaće vam više sati zdravog sna.

Jarac

Ljubav: Izbegavajte emotivne provokacije koje mogu da vas navedu na pogrešno ponašanje.

Posao: Delujete mudro ili promišljeno u susretu sa saradnicima. Nema potrebe da se ponašate nametljivo.

Zdravlje: Prijaće vam zabavni sadržaji.

Vodolija

Ljubav: Popustljivost pred voljenom osobom ne predstavlja znak emotivne slabosti. Opterećujete se pogrešnim idejama.

Posao: Umete da napravite dobru procenu u poslovnim pregovorima. Razmislite u kom pravcu treba da tražite nove odgovore i rešenja.

Zdravlje: Potrebno je da se rasteretite suvišnih briga i da olakšate svoju savest.

Ribe

Ljubav: Ponekad treba rizikovati, posebno ako vas na to inspiriše bliska osoba. Oslonite se na osećanja.

Posao: Umete da ostavite ozbiljan utisak na okolinu i da organizujete saradnike na akciju. Zato, bez kolebanja.

Zdravlje: Važno je da uskladite želje i mogućnosti.

Horoskop za 11. novembar 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook





