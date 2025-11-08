Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
© 2001-2025, hellomagazine.com
Zašto je Novak Đoković uložio 5 miliona dolara u kokice?

Zašto je Novak Đoković uložio 5 miliona dolara u kokice?

Autor: | 08/11/2025

0

Rekli bismo da Novak Đoković ovih dana igra na nekoliko terena istovremeno! I dok je sinoć izvojevao finale "Hellenic open-a", tenis nije jedini koji mu je u fokusu u poslednje vreme kada je reč o poslu. 

Dok većina sportskih zvezda otvara restorane ili lansira linije odeće, najbolji teniser svih vremena je odlučio da uđe u jedan neočekivan, ali izuzetno profitabilan biznis – snek industriju. Ovog vikenda, srpski teniser je zvanično predstavio Cob, revolucionarni brend “kokica” koje zapravo uopšte nisu napravljene od kukuruza, već od zrna sirka (sorghum).

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Cob Foods (@cobfoods)

 

Ali ovo nije samo još jedna marketinška priča. Đoković nije samo lice brenda – on je suosnivač i vodi seed rundu investicija od 5 miliona dolara, što jasno pokazuje koliko ozbiljno shvata ovaj projekat.

Američki tržište kokica je u punom procvatu. Tokom poslednjih pet godina, industrija je porasla za 31% i dostigla vrednost od 3.5 milijardi dolara, sa prognozama da će do 2029. godine dostići 3.84 milijarde dolara. To nije slučajno – potrošači traže zdravije alternative tradicionalnim snek opcijama, a kokice su postale idealan odgovor.

- Želeo sam da se pridružim brendu kao suosnivač, kao i da vodim seed rundu, kako bih drugim investitorima dao poverenje u našu viziju - izjavio je Đoković.

Za razliku od klasičnih kokica, Cob je napravljen od zrna sirka – drevne žitarice koja je prirodno bogata vlaknima, gvožđem i biljnim proteinima. Brend je osmislila preduzetnica Džesika Davidof, inspirisana potrebom da pronađe alternative za svog sina koji je alergičan na kukuruz.

- Nisam bila svesna koliko je kukuruz prisutan u američkom prehrambenom sistemu. Sirak nudi novu opciju za ljude koji vole kokice, ali žele da podignu nutritivnu vrednost hrane na viši nivo.

Pročitajte Nova adresa stanovanja puna ljubavi - Ovo je porodični dom Đokovića u Atini

Novak je samo najnoviji u nizu svetskih zvezda koje su prepoznale potencijal snack industrije:

Kloi Kardašijan – Khloud Protein Popcorn (7g proteina po porciji)

Džonas Braders – Rob’s BackStage Popcorn

Luk Brajan – Boldly Grown Popcorn

Zašto baš kokice? Zato što nude 40% bruto profitne marže za proizvođače i generišu stabilne, ponavljajuće kupovine – za razliku od odeće ili nakita. Novak neće biti samo lice na pakovanju. Kao savetnik, učestvovaće u:

odabiru sastojaka

formulacijama proizvoda

proširenju linije proizvoda

budućim brand saradnjama

- Preferiram kućne obroke sa jednostavnim sastojcima, ali mnogo putujem i moj raspored je ludački.U Cob-u stvaramo pakovanu hranu sa istim sastojcima i receptima koje bismo koristili u sopstvenim kuhinjama - objasnio je Nole.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Cob Foods (@cobfoods)

 

Cob dolazi u savršenom trenutku. Tri ključna trenda pokreću rast:

Protein snackovi rastu tri puta brže od tržišta

“Protein” je najtraženiji sastojak među milenijalcima i Gen Z potrošačima

Kokice su najbrže rastuća kategorija slanih grickalica

Dodatno, brend se pozicionira za GLP-1 trend – potrošače koji koriste lekove za mršavljenje poput Ozempic-a i Wegovy-ja. Sirak je rezistentni skrob koji prirodno podstiče proizvodnju GLP-1 hormona, pomažući osećaju sitosti. Novi biznis Novaka Đokovića u snek industriji nije impulsivna odluka – to je strateški potez zasnovan na:

Rastućem tržištu sa jasnim trendovima

Autentičnoj priči (zdrava ishrana, jednostavni sastojci)

Aktivnom učešću kao investitor i savetnik

Diferencijaciji proizvoda (sirak umesto kukuruza)

Pročitajte Novak Đoković - Vreme je za novi početak, odbrojavanje počelo

Za razliku od mnogih poznatih brendova koji se oslanjaju samo na ime, Đoković gradi biznis sa jasnom vizijom, inovativnim proizvodom i ličnom posvećenošću.

Davidof najavljuje da Cob planira da lansira više proizvoda na bazi sirka u budućnosti, što znači da kokice mogu biti samo početak. Sa Đokovićem kao suosnivačem i vodećim investitorom, brend ima sve šanse da postane ozbiljan igrač na američkom tržištu zdravih grickalica.

Novak Đoković ne igra samo na terenu – “igra” i van terena. I ovaj put, servira nešto potpuno novo.

Komentari (0)

Loading
svi komentari ostavi komentar +
Tamara Roksandić Photo by Dan Istitene/Getty Images
Tagovi: Novak Đoković novak đoković kokice novi biznis novaka đokovića biznis novaka đokovića

Pročitajte još

Najnovije vesti