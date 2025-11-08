Zašto je Novak Đoković uložio 5 miliona dolara u kokice?

Rekli bismo da Novak Đoković ovih dana igra na nekoliko terena istovremeno! I dok je sinoć izvojevao finale "Hellenic open-a", tenis nije jedini koji mu je u fokusu u poslednje vreme kada je reč o poslu.

Dok većina sportskih zvezda otvara restorane ili lansira linije odeće, najbolji teniser svih vremena je odlučio da uđe u jedan neočekivan, ali izuzetno profitabilan biznis – snek industriju. Ovog vikenda, srpski teniser je zvanično predstavio Cob, revolucionarni brend “kokica” koje zapravo uopšte nisu napravljene od kukuruza, već od zrna sirka (sorghum).

Ali ovo nije samo još jedna marketinška priča. Đoković nije samo lice brenda – on je suosnivač i vodi seed rundu investicija od 5 miliona dolara, što jasno pokazuje koliko ozbiljno shvata ovaj projekat.

Američki tržište kokica je u punom procvatu. Tokom poslednjih pet godina, industrija je porasla za 31% i dostigla vrednost od 3.5 milijardi dolara, sa prognozama da će do 2029. godine dostići 3.84 milijarde dolara. To nije slučajno – potrošači traže zdravije alternative tradicionalnim snek opcijama, a kokice su postale idealan odgovor.

- Želeo sam da se pridružim brendu kao suosnivač, kao i da vodim seed rundu, kako bih drugim investitorima dao poverenje u našu viziju - izjavio je Đoković.

Za razliku od klasičnih kokica, Cob je napravljen od zrna sirka – drevne žitarice koja je prirodno bogata vlaknima, gvožđem i biljnim proteinima. Brend je osmislila preduzetnica Džesika Davidof, inspirisana potrebom da pronađe alternative za svog sina koji je alergičan na kukuruz.

- Nisam bila svesna koliko je kukuruz prisutan u američkom prehrambenom sistemu. Sirak nudi novu opciju za ljude koji vole kokice, ali žele da podignu nutritivnu vrednost hrane na viši nivo.

Novak je samo najnoviji u nizu svetskih zvezda koje su prepoznale potencijal snack industrije:

Kloi Kardašijan – Khloud Protein Popcorn (7g proteina po porciji)

Džonas Braders – Rob’s BackStage Popcorn

Luk Brajan – Boldly Grown Popcorn

Zašto baš kokice? Zato što nude 40% bruto profitne marže za proizvođače i generišu stabilne, ponavljajuće kupovine – za razliku od odeće ili nakita. Novak neće biti samo lice na pakovanju. Kao savetnik, učestvovaće u:

odabiru sastojaka

formulacijama proizvoda

proširenju linije proizvoda

budućim brand saradnjama

- Preferiram kućne obroke sa jednostavnim sastojcima, ali mnogo putujem i moj raspored je ludački.U Cob-u stvaramo pakovanu hranu sa istim sastojcima i receptima koje bismo koristili u sopstvenim kuhinjama - objasnio je Nole.

Cob dolazi u savršenom trenutku. Tri ključna trenda pokreću rast:

Protein snackovi rastu tri puta brže od tržišta

“Protein” je najtraženiji sastojak među milenijalcima i Gen Z potrošačima

Kokice su najbrže rastuća kategorija slanih grickalica

Dodatno, brend se pozicionira za GLP-1 trend – potrošače koji koriste lekove za mršavljenje poput Ozempic-a i Wegovy-ja. Sirak je rezistentni skrob koji prirodno podstiče proizvodnju GLP-1 hormona, pomažući osećaju sitosti. Novi biznis Novaka Đokovića u snek industriji nije impulsivna odluka – to je strateški potez zasnovan na:

Rastućem tržištu sa jasnim trendovima

Autentičnoj priči (zdrava ishrana, jednostavni sastojci)

Aktivnom učešću kao investitor i savetnik

Diferencijaciji proizvoda (sirak umesto kukuruza)

Za razliku od mnogih poznatih brendova koji se oslanjaju samo na ime, Đoković gradi biznis sa jasnom vizijom, inovativnim proizvodom i ličnom posvećenošću.

Davidof najavljuje da Cob planira da lansira više proizvoda na bazi sirka u budućnosti, što znači da kokice mogu biti samo početak. Sa Đokovićem kao suosnivačem i vodećim investitorom, brend ima sve šanse da postane ozbiljan igrač na američkom tržištu zdravih grickalica.

Novak Đoković ne igra samo na terenu – “igra” i van terena. I ovaj put, servira nešto potpuno novo.





