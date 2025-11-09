Brus Vilis konačno u javnosti! Za ruku ne drži suprugu Emu, evo u kakvom je stanju slavni glumac FOTO

Brus Vilis je nakon dužeg vremena ponovo uslikan u javnosti, što je isprva obradovalo sve njegove obožavatelje, sve dok se nije videlo ko je uz njega.

Frontotemporalna demencija polako briše njegova sećanja, reči, ličnost. Ali, legendarni glumac se ne predaje u borbi sa teškim neurološkim oboljenjem zbog kojeg je morao da se pre vremena oprosti od kamera i ode u penziju. Photo by Rich FuryGetty Images)

Iako se donedavno pričalo da više ne može da hoda, Brus Vilis je tokom jučerašnje šetnje plažom Los Anđelesa u društvu negovatelja izgledao kao da se u njegovom životu sve odvija po starom. Stvarnost je, nažalost, drugačija.

Kada se malo bolje zagledate u paparaco fotografije, primetićete da na nekima, iz predostrožnosti, jednog od pratilaca drži za ruku. Ako se još bolje zagledate, videćete da se smeje, možda čak i da priča sa njima. Na drugim slikama hoda sam, držeći ruke u džepovima. Iako je bio ležerno odeven, a lice je bilo skriveno ispod kačketa i tamnih naočara, mnogi su ga prepoznali dok je šetao plažom. I dalje je velika zvezda, zaključili su.

Glumac je, sudeći po fotografijama, bio dobro raspoložen, a sve vreme se na ulici držao za muškarca koji je unajmljen da brine o njemu. Međutim, iako su mnogi srećni što Vilis konačno može da izađe iz kuće, bilo je i onih koji nisu krili ogorčenost jer kraj glumca nema sadašnje supruge.

Razlog je taj što od trenutka kada se saznalo da je Vilis bolestan, njegova supruga nije viđena sa njim ni u jednoj šetnji, ali se redovno oglašavala na mrežama i gostovala u emisijama. Mnogi su bili besni i zbog njenih nedavnih izjava da je htela da se razvede kada je saznala da je njen suprug bolestan.

- Šta se događa? Ovo nije osoba za koju sam se udala. Nešto jednostavno nije u redu. I jednostavno nisam mogla da shvatima - rekla je Ema koja sa Brusom Vilisom ima ćerke Mejbel (13) i Evelin (11).

- FTD ne vrišti, ta bolest šapuće. Veoma je teško odrediti kada je Brus zastao i kada je njegova bolest nastala", istakla je. Prvo je primetila da se kod njega vraća mucanje sa čim se borio u detinjstvu, ali nije ni pomišljala da je to simptom demencije.Razgovori više nisu bili usklađeni, a naš odnos je počeo da se menja. Bilo mi je teško da odredim razlog i da shvatim šta se dešava", naglasila je supruga slavnog glumca Ema Heming Vilis koju oštro kritikuju zbog odluke da slavni glumac živi odvojeno od porodice i nastavila: Photo by Rich Fury/Getty Images

- Mislila sam da je u pitanju nešto što ja radim u našem braku, a što više ne funkcioniše. Kao da udarate glavom o zid od cigle. Jednostavno se pitate: "Zašto dolazi do nesporazuma? Šta se događa u našoj vezi?". Usledila je dijagnoza pa je mnogo toga postalo jasnije. "Osećala sam olakšanje jer sam shvatila: "Oh, u redu, ovo nije bio moj muž, već ta bolest koja mu je uzimala deove mozga.

Takođe, Ema Heming Vilis nedavno je obrazložila odluku da ga preseli u drugu kuću u kojoj će imati dostupnu medicinsku negu 24 sata. Kako je navela, to je učinila kako bi pripremila njihovu decu na najgore. Nakon što su objavljene nove fotografije, ljudi su burno reagovali ne samo što paparaci uopšte slikaju Brusa, već su se obrušili i na ženu.

- Znam da mu treba pomoć 24/7, ali red je i da se makar jednom pojavi njegova žena tu. Pa valjda će mu biti prijatnije da je tu neko ko ga zna nego neko ko je samo plaćen da ga pazi", "Razumem da je to bolno za njegovu porodicu, ali uvek ga viđamo sa drugima, meni je to strašno - pisali su ljudi.

